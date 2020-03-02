每堂課都要點名！交大、中興等校生排隊量體溫「一發燒通報就醫」

▲東吳大學兩校區出動5台紅外線熱像儀，最貴一台31萬。（圖／東吳大學提供）



記者許展溢／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續擴散，不少大學今（2日）開學，各校防疫措施上緊發條。其中，交通大學規定所有課程都會點名，若校內有2人以上確診，馬上停課2週。另外，世新大學、東吳大學和中興大學等校，也各在主要出入口設置體溫量測站，若超過標準則通報校安並協助後續就醫程序。

交大表示，因應防疫需求，從今天起所有課程皆會點名，點名形式視授課老師決定，可能以口頭點名、傳遞出席表、固定座位、線上簽到等方式進行。若校內有2人以上教授及同學確診，全校將會立即停課2週，雖然教授可以選擇使用週間或線上方式進行補課，但同學仍需做好整學期延後2週結束的準備，並於安排暑假行程時須多加留意。同時為降低傳染風險，所有運動場館、圖書館等人潮密集空間，入館時皆需接受體溫測量，請同學務必配合在場人員。各館舍皆設有酒精乾洗手裝置。

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▲世新大學在學校各個主要出入口設置體溫量測站。（圖／世新大學提供）



東吳大學為防止新冠病毒入侵校園，城區部跟外雙溪兩校區總共出動5台紅外線熱像儀，最貴一台31萬，體溫測量站從早上7點30分開張，一路測量到晚上8點30分，每日出動約70人（分5班輪班），過檢測的師生，會發放貼紙黏貼身上，週一到週六，每天貼紙的顏色都不同。另外，各大樓公共區域超過200處，設置75%酒精消毒器，增加公共區域消毒頻率，並提供充足洗手乳。

世新大學因應新冠肺炎部署多項相關防疫措施，除因部分中港澳學生未能來台而規劃的數位教學等「安心就學方案」外，世新大學表示，在學校各個主要出入口設置體溫量測站，除了人工量測外，也利用紅外線體溫量測裝置，管制校園出入口之人員健康，若超過標準（額溫37.5度、耳溫38度）則會通報校安並協助後續就醫程序。

▲▼中興大學開學日設38處發燒初篩站、消毒、通風迎生。（圖／中興大學提供）



中興大學則啟動人員登錄、體溫監測、全面消毒、教室通風等措施，迎接1萬多名學生返校。中興大學表示，全校設有38個發燒初篩站，各大樓自2月26日起採單一出入口管制，由專人測量體溫，出現發燒情形者不得進入。同時，圖書館與體育館2月24日起禁止校外人士進入。

中興大學進一步說明，發燒者則由量測人員聯繫健諮中心後，再由各大樓、系館指派機動人員將發燒個案帶至惠蓀堂外之發燒複篩站，由健諮中心護理師進行旅遊史、接觸史之調查並登錄基本資料。若有相關旅遊史、接觸史，依興大「因應嚴重特殊傳染性肺炎疑似個案處理流程」，通報防疫專線1922進行後續送醫處理。若無相關旅遊史/接觸史，則請發燒者自行至學校特約醫療院所就醫。

▲▼東吳大學每日出動約70人監測體溫。（圖／東吳大學提供）



文化大學將對各館樓出入人員進行體溫量測，並依規定在定點設置暫留區。文大說明，由於文大師生數及館樓眾多，除已為各館樓備妥紅外線體溫檢測儀、額溫槍、口罩、消毒水等防疫物資，更將動員全校教職員在各定點值班，屆時師生都必須定點量測體溫後，才能進入館樓上課。