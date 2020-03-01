　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

採檢快篩+治療藥物+疫苗開發　「國家隊」啟動抗疫關鍵3部曲

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

抗疫國家隊鎖定「採檢快篩、治療藥物、預防疫苗」由近到遠的「抗疫3部曲」，要為防疫長期抗戰預作準備。，圖為寶瓶星號郵輪採檢畫面。（中央流行疫情指揮中心提供）

圖文／鏡週刊

新冠肺炎（COVID-19）疫情全球情勢升高，韓國近日甚至以日增百例的速度倍數成長；台灣疫情至今控制在有限度傳染，但仍須密切嚴防社區感染進一步擴大，癱瘓國內防疫量能。府院協同民間單位合組的「抗疫國家隊」已成軍，並有初步練兵成果，包括國衛院、中研院都成功合成可能有效治療新冠肺炎的藥物「瑞德西韋」。本刊調查，國家隊已鎖定「採檢快篩、治療藥物、預防疫苗」由近到遠的「抗疫3部曲」，要與時間賽跑，一一克服包括採檢量能、藥物有效性及研發速率等難題，替防疫長期抗戰預作準備。

日、韓新冠肺炎確診病例快速增加，韓國近日甚至以每天激增百例確診的速度持續擴大，逼得總統文在寅不得不宣布，把疫情預警升至最高級別的「嚴重」；相較之下，台灣疫情仍控制在一定範圍內，但本月23、24日陸續確診的一家四口，感染源至今尚未確定，已是我國第3起社區群聚案例，不少專家預言「社區感染遲早會發生」，示警政府須先準備相應策略備戰。
官民多個組織合組「國家隊」抗疫，分頭投入快篩、藥物及疫苗開發，總統蔡英文（左）日前參訪國衛院生物製劑廠，盼相關研發能在短時間傳捷報。（總統府提供）

防疫情延燒　長期備戰

對抗新冠肺炎可能爆發的大規模傳播，府院一方面視疫情隨時調整管制措施，也已未雨稠繆，啟動感染擴大後的長期備戰策略。由中研院、國衛院及民間公司等多個官民組織分進合擊共組的「抗疫國家隊」，第一階段練兵成果已出爐，不但中研院、國衛院2團隊皆分別合成毫克、公克級藥物「瑞德西韋」（Remdesivir），高端疫苗公司也宣布與美國國衛院合作開發疫苗，國光生技疫苗小組則力拚今年展開臨床試驗。圖為中研院團隊合成的藥物「瑞德西韋」。（中研院提供）

圖為高端疫苗公司開發疫苗示意圖。（總統府提供）

請繼續往下閱讀...

本刊調查，官民協力的國家隊，不只展露初步實力，接下來還有與時間賽跑的抗疫3部曲，從「採檢快篩、治療藥物、預防疫苗」，要由近而遠，一一克服包括採檢量能、藥物有效性及研發速率等可能的難題，以因應一旦進入大規模社區感染、甚至疫情「流感化」隨之而來的挑戰。

美國國家過敏和傳染病研究所公布新一批照片，可見新型冠狀病毒的顆粒（橘色）從實驗室中培養的細胞表面出現。（翻攝自美國國家過敏與傳染病研究院）

首先是採檢量能。因應全球疫情趨勢，我國已數度擴大採檢標準；本月17日起，已擴大至不限旅遊地點的入境者，只要是14天內曾出國且有發燒、呼吸道症狀的民眾，經醫師評估後都全面採檢。然而，一旦未來大規模社區感染，檢體數量勢必隨之擴大，抗疫國家隊已鎖定開發快篩工具作為第一階段的關鍵工作。

全力研快篩　提高量能

「目前檢驗並不是隨到隨做！」中央流行疫情指揮中心監測應變官莊人祥表示，採檢需要有一定等級的實驗室，並非每個醫院都有檢驗技術，全國目前約20多家醫院有技術可進行篩檢，每天約可採檢1300人，每次分析檢體須至少花4小時以上，這還不含運送檢體的往返時間，但目前並非每天都有人需要採驗，量能仍能負荷。

中研院化學所副研究員陳榮傑率領的7人團隊，短短2週合成可能有效治療武漢肺炎的「瑞德西韋」，藥物純度高達97％。（中研院提供）

儘管採檢量能尚可應付，但若疫情升高成社區傳播，如何找到快又精確的採檢工具，已成為抗疫國家隊的工作重點之一。

由中研院攜手學術研究圈籌組的開放科學平台，已協同國內15個單位加速研發新冠肺炎快速篩檢工具、藥物與疫苗，其中在快篩工具部分，目標是3到6個月產出小規模快篩檢測的原型產品。國衛院則正從2003年SARS取得的抗體進行測試，感染症與疫苗研究所副所長陳信偉說，一旦抗體經測試可辨認這次的新冠病毒，目標2個月內產出快篩測試的原型工具。

我國政府積極與民間單位合組抗疫國家隊，預先做好長期抗戰準備。圖為總統蔡英文赴指揮中心感謝防疫人員辛勞。（總統府提供）

參與研發的中研院基因體研究中心特聘研究員謝世良接受本刊訪問指出，目前疾管署的篩檢方式是採分子檢測，所花的時間、成本都較多，這也是為何須發展快篩的原因，希望能協助增加採檢量能，但他坦言：「要找到非常好的抗體不容易。」快篩的核心是抗體，就像一部電腦的CPU（中央處理器），若抗體的狀況不好，反而會幫倒忙，目前研究團隊仍在努力中。台灣疫情雖控制在有限度傳染，台北地下街逛街的民眾仍戴起口罩防護，如何防堵大規模社區感染成為現階段要務。

韓國疫情近日擴大，確診數甚至單日以百例暴增，防護人員正在大街執行消毒作業。（達志影像）

17年前的抗SARS專家、前疾管局長蘇益仁也說，快篩的關鍵在於靈敏度跟特異性，又以後者最關鍵，須能有效區分新冠肺炎與SARS、流感甚至是MERS（中東呼吸症候群冠狀病毒）；他舉例，3年前台中爆發登革熱，當時用韓國、台灣的快篩試劑測出來的結果卻不一樣，因此若快篩不精準，不但無助疫情控制，反而會成為干擾。

合成新藥物　尚待測試

其次，從採檢確診後進入治療階段，發展有效的藥物是抗疫國家隊第二個關鍵工作。

本月20日，總統蔡英文赴國家衛生研究院視察時，國衛院長梁賡義宣布，已成功合成被認為可能有效治療新冠肺炎的藥物「瑞德西韋」；隔日，由中研院化學所副研究員陳榮傑率領的7人研究團隊也宣布，他們從藥物「起始物的起始物」開始合成，經短短2週努力，也成功合成百毫克級的瑞德西韋，2團隊所合成的藥物純度都高達97％。沒想到，國衛院24日再宣布，已成功提升到公克級的合成，讓國內為之振奮。總統蔡英文（圖左）視察國衛院表示，這裡的生物製劑廠符合PIC/S GMP規範，將是台灣防疫最堅強的後勤團隊。（總統府提供）

總統蔡英文視察國衛院表示，這裡的生物製劑廠符合PIC/S GMP規範，將是台灣防疫最堅強的後勤團隊。（總統府提供）

不過，這款由美國吉立亞藥廠研發的瑞德西韋，之所以會成為治療新冠肺炎的熱門用藥，主要是因美國首例確診的個案使用後痊癒，但只有1例正式報告，它到底是不是適合對抗武新冠炎的新藥，仍待更多臨床試驗。

蘇益仁便直言，目前僅有美國單一案例治癒，尚無法斷定是否真有藥效，加上人體臨床實驗要有疫情才可測試，研判病例較多的中國會是測試新藥的關鍵地，只要有20、30例試驗成功，或許就可證明有效。

確診病例解析：輕症逾8成、65%沒肺炎症狀

至2月24日止，共確診30人，其中5人已出院、1人死亡。據中央流行疫情指揮中心統計，扣除尚待診斷的病例後，有肺炎症狀（包括輕度、重度）者約34.61％；若再以症狀的輕、重程度區分，指揮中心監測應變官莊人祥說，無症狀輕症加上輕度肺炎占逾8成、近9成，重症比例偏低。

與時間賽跑　多頭並進

對此，官民協力的國家隊已多頭並進研發防疫藥物。以中研院為例，本刊調查，除了初步展現合成藥物成果，研究團隊也嘗試從抗體研發治療藥物，並已從台灣5個出院病例中，取得其中3名康復者的血液抗體，進一步循基因工程方式，利用細胞培養出大量製造蛋白質，再進行純化後，就會進入臨床試驗。高端疫苗公司總經理陳燦堅表示，盼下半年啟動人體臨床試驗。（總統府提供）

國光生技董事長詹啟賢說，去年底中國爆發武漢肺炎時，就已著手研發相關疫苗。

抗疫國家隊最後一道考驗，則是與時間賽跑，加快研發快篩、藥物及預防疫苗的進程。

根據各單位估算，中研院雖在短短2週就成功合成毫克級瑞德西韋，但動物測試須花3到4個月，完成所有程序估要1年到1年半之間。國衛院的疫苗開發，部分已展開小型動物測試，預計3至5個月取得動物實驗結果，順利的話半年內可進入臨床前試驗及臨床人體試驗，最快1至1年半內推出疫苗。

高端疫苗公司已與美國國衛院結盟，宣示將一起合作開發疫苗。（總統府提供）

至於宣布與美國國衛院（NIH）結盟開發疫苗的高端疫苗公司，目前正進行檢測試劑開發，預計3月進入實驗動物血清中和試驗、實驗動物毒理試驗，盼今年上半年完成動物試驗、下半年啟動人體臨床試驗；法人估檢測試劑、疫苗將分別於今年第2季、2021年下半年上市；國光生技則力拚今年進入臨床試驗。

AI演算法　嘗試突圍

「防治武漢肺炎（新冠肺炎，COVID-19）是長期作戰！」為加速開發各種抗疫工具，行政院副院長陳其邁近日號召台大副校長張上淳、台灣AI實驗室創辦人杜奕瑾研商，試圖從人工智慧演算法突破困境。杜奕瑾告訴本刊，AI實驗室從全球已公開的70幾種病毒株資料庫中抓資料演算，第1批選定常見的10幾種藥物並透過模型比對，接下來還會再以台灣3000多種常見藥進行演算。

根據AI實驗室初步研究，儘管泰國團隊發現治療愛滋病的「洛匹那韋／利托那韋片」（Lopinavir/ritonavir）可能對新冠肺炎有效，美國團隊則拿治療伊波拉病毒的瑞德西韋做研究，但經他們團隊演算，蛋白酶抑製劑「茚地那韋」（Indinavir）可能是比「洛匹那韋／利托那韋片」更好的治療選擇，後續將會與P3級實驗室合作驗證這項預測。

「我們當然希望可以備而不用！」這次參與合成抗原技術供檢驗抗體的中研院植微所特聘研究員吳素幸說，有過去SARS經驗，這次各單位都齊心投入研發各種新藥、疫苗，目的就在練兵，為未來或下次可能爆發的疫情做準備。謝世良也說，近日初步研究成果讓國人振奮，儘管藥量不多，但最大意義是證明台灣自己有能力生產，一旦疫情需要用藥，憑我國的研發能力，就有廠商可接手大量生產，不必擔心沒藥物可用。

推生防專法　上書總統

除了因應這次疫情，本刊調查，高端疫苗副董事長兼總經理陳燦堅近日也致函總統蔡英文，建議在法制面師法美國已運作16年的《生物防護專案法案》，推動相關立法，函中指出，美國國會於2004年通過生物防護專案法案，由政府成立特別保留基金，用作平時購買疫苗、藥物、檢測及防護設備，以備發生生物恐怖攻擊時緊急應變，2018年再通過《大流行和所有危害之防範和進階創新法》，擴大適用範圍。

行政院副院長陳其邁號召台大副校長張上淳、台灣AI實驗室創辦人杜奕瑾研商，試圖從人工智慧演算法突破防疫困境。（翻攝自陳其邁臉書）

陳燦堅並建議，疫苗是非常偏門且高投資、高風險的生醫科技，法案通過後，建議政府成立跨部會組織擔任最高執行指揮官，執行進度應由國家安全層級列管監督。他表示，台灣通過類似法案「可能更急迫於美國」，不論台美、台日或南進政策上，「疫苗外交」都可扮演傑出角色。


更多鏡週刊報導
【全面圍堵四破口1】陳時中坐鎮圍堵社區感染　揭5天拍板3決策內幕
【全面圍堵四破口2】比北韓還狂　印尼病毒零檢出有奇招
 

ET快訊
新冠肺炎、SARS都在40天爆院內感染！前疾管局長曝「防疫最
「隔壁鄰居都爆炸了」印度13億人口僅3中鏢全康復　當地台灣人
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

朝臉部「猛力狂咳」噴口水！小孩被嚇哭尖叫…外送員暴走：我沒口罩啦

新冠肺炎、SARS都在40天爆院內感染！蘇益仁：無症狀感染者很難防疫

無人機開放免費註冊「機身需標示註冊號碼」　10/1起每架收費50元

「2國往上狂衝」一支影片秒懂全球確診人數　網：最後一句話令人感傷

採檢快篩+治療藥物+疫苗開發　「國家隊」啟動抗疫關鍵3部曲

北科大打造螞蟻大小光控機器人能定位、爬坡　登國際權威期刊封面

「格鬥吃屎哥」簽生死狀叫戰…30秒抱頭求饒！　鳳梨曝光終極懲罰

急診醫護人員全戴N95！輔大醫院全面「高風險」防護　避免院內感染

中正嘉大明開學啟動防疫計畫　促各系延期停辦活動減少群聚

「隔壁鄰居都爆炸了」印度13億人口僅3中鏢全康復　當地台灣人說話了

高三女「想考台大」困湖北求救！　母淚：孩子考這麼好...我害了她

老濕姬嬤興奮開箱成人情趣用品　保險套竟當汽球「灌氣」嗨翻天

柴散步突奔池塘游泳！媽崩潰抓狂　高八度召喚回來...網笑：叫聲太魔性

金旻載＆蘇珠妍《金師傅2》最萌CP　他羞親臉頰：我會成為更好的男朋友

蕭敬騰走心飆唱《純金打造》！　徐佳瑩著迷：那種撕心裂肺的愛

確診增5例！案34醫院接觸者中鏢　「護理人員染疫」陳時中：關閉病房

快生了！懷孕浪浪自己找家安胎 他善心收留...瞬間當「現成阿公」

228致詞口誤講成823、抗日案　韓國瑜否認後自拍影片道歉

好嚇人！西施翻白眼短促呼叫... 臉紅喝醉酒？網：聲音像泡泡龍

尼克＆ASHLEY新婚臥房

朝臉部「猛力狂咳」噴口水！小孩被嚇哭尖叫…外送員暴走：我沒口罩啦

新冠肺炎、SARS都在40天爆院內感染！蘇益仁：無症狀感染者很難防疫

無人機開放免費註冊「機身需標示註冊號碼」　10/1起每架收費50元

「2國往上狂衝」一支影片秒懂全球確診人數　網：最後一句話令人感傷

採檢快篩+治療藥物+疫苗開發　「國家隊」啟動抗疫關鍵3部曲

北科大打造螞蟻大小光控機器人能定位、爬坡　登國際權威期刊封面

「格鬥吃屎哥」簽生死狀叫戰…30秒抱頭求饒！　鳳梨曝光終極懲罰

急診醫護人員全戴N95！輔大醫院全面「高風險」防護　避免院內感染

中正嘉大明開學啟動防疫計畫　促各系延期停辦活動減少群聚

「隔壁鄰居都爆炸了」印度13億人口僅3中鏢全康復　當地台灣人說話了

「法官」10幾天沒練打　傷勢復原受挫將進一步檢查

快訊／北海道再添1死！　7旬翁確診5b4病逝

朝臉部「猛力狂咳」噴口水！小孩被嚇哭尖叫…外送員暴走：我沒口罩啦

不斷更新／日本北海道新增1死　70歲男病患「確診僅5日」病逝！

萬丹農友學水產加工卻種草莓　原因竟是不想家人插手

不想回中國！近千人辦延簽續待峇里島　不信疫情受控「低估真實感染數」

新冠肺炎、SARS都在40天爆院內感染！蘇益仁：無症狀感染者很難防疫

美國首例新冠肺炎死亡　麥卡倫緊急取消簽名會

疫情衝擊全球經濟難過！　「美聯儲降息概率升至100%」

「加點吉拿棒」XXY遭控私約女粉！　認「原PO指的就是我」：對話拿捏失當…還原真相

玩台灣！日本短裙妹買珍奶上捷運 他捕捉「吸下去」邪惡瞬間網全歪樓

生活熱門新聞

獸醫轟口罩變薄、變貴　網友罵翻

北部3護理師中鏢　專家憂「劉姓洗衣工」事件重現

北部男確診！2月遊日本路徑曝光

三總感染科醫坦言：疫情有點進入照護體系

院內感染初步原因出爐　醫師說話

北東探13°C轉濕冷　下波強度逼近冷氣團

戴活性碳口罩！班導扯下：不是醫療口罩

收假日變天全台有雨！兩波鋒面接力「濕冷13度時間曝」

印度13億人口「僅3中鏢全康復」　當地台灣人說話了

北市聯合醫院3/2起發「門禁新令」

女曝空服員「入境免護照」　移民署回應了

兩性作家教直男哄女人的最高段數

疫情升級　醫師揭「關鍵10件事」

他嘆229出生好悲劇　釣出苦男回：我一生只能過一次生日

更多熱門

相關新聞

2國往上狂衝！一支影片秒懂全球確診人數　最後很感傷

2國往上狂衝！一支影片秒懂全球確診人數　最後很感傷

新冠肺炎在國際間疫情不斷，目前全球將近60個國家皆傳出確診。重症名醫陳志金分享一支影片，是以動態呈現世界各國的感染人數，他並提出3個重點。

陸進行首例新冠肺炎「肺移植」

陸進行首例新冠肺炎「肺移植」

陳建仁讚唐鳳　台灣防疫的靈魂人物

陳建仁讚唐鳳　台灣防疫的靈魂人物

急診醫護人員全戴N95！輔大醫院全面「高風險」防護

急診醫護人員全戴N95！輔大醫院全面「高風險」防護

中正嘉大開學防疫 促各系延期停辦活動減少群聚

中正嘉大開學防疫 促各系延期停辦活動減少群聚

關鍵字：

鏡週刊新冠病毒COVID-19武漢肺炎新冠肺炎瑞德西韋

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 想見你 劉真 反送中 捷運環狀線 Kobe 口罩 寄生上流 畢書盡 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 澳洲大火 王令麟 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 生活雲 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

獸醫轟口罩變薄、變貴　網友罵翻

抗議台積電賤價強徵　台灣吊車大王放狠話

尷尬！狼導「性侵未成年」奪大獎　台下走光光

Keanna嗆謝和弦拍冥婚照！接調查局電話：屁股自己擦

曾之喬靠櫻花樹拍美照…突被辰亦儒環抱亂入！

謝和弦不買帳再嗆Keanna！

北部3護理師中鏢　專家憂「劉姓洗衣工」事件重現

遭爆拒送便當到醫院　正忠排骨道歉了

經痛到爆！女長肌瘤　媽：我60歲月經「都乖乖來」　醫一聽傻了

差1個月出獄父子團圓！遭6人私刑死

北部男確診！2月遊日本路徑曝光

周子瑜捐款給韓國！被大陸網友譙翻

女護士大阪朝聖「百人演唱會」感染新冠肺炎！3人同場確診

謝和弦、莉婭「拍完婚紗照了」：愛可以戰勝一切

玄彬最帥3大角色　一追就入坑！

更多

最夯影音

更多
高三女「想考台大」困湖北求救！　母淚：孩子考這麼好...我害了她

高三女「想考台大」困湖北求救！　母淚：孩子考這麼好...我害了她
老濕姬嬤興奮開箱成人情趣用品　保險套竟當汽球「灌氣」嗨翻天

老濕姬嬤興奮開箱成人情趣用品　保險套竟當汽球「灌氣」嗨翻天

柴散步突奔池塘游泳！媽崩潰抓狂　高八度召喚回來...網笑：叫聲太魔性

柴散步突奔池塘游泳！媽崩潰抓狂　高八度召喚回來...網笑：叫聲太魔性

金旻載＆蘇珠妍《金師傅2》最萌CP　他羞親臉頰：我會成為更好的男朋友

金旻載＆蘇珠妍《金師傅2》最萌CP　他羞親臉頰：我會成為更好的男朋友

蕭敬騰走心飆唱《純金打造》！　徐佳瑩著迷：那種撕心裂肺的愛

蕭敬騰走心飆唱《純金打造》！　徐佳瑩著迷：那種撕心裂肺的愛

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

新冠肺炎全報導

新冠肺炎全報導

國內海外即時新冠肺炎資訊報給你知，ETtoday與你一同保衛家園。

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面