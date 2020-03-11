國衛院抗疫新藥達成結晶化技術　蔡其昌贈「國衛院全景圖」嘉勉

▲藝術家黃騰輝（右）將畫作「國家衛生研究院全景圖」捐贈給國衛院。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

立法院蔡其昌副院長肯定國衛院在新冠肺炎（COVID-19）疫情防疫工作上的努力與貢獻，特別於11日親自前往國衛院，對合成瑞德西韋的研究團隊給予嘉勉，同時見證藝術家黃騰輝先生為此特為國衛院繪製「國家衛生研究院全景圖」之畫作捐贈簽約儀式。

國衛院為了協助政府因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情之防疫工作，生技與藥物研究所研究團隊不眠不休，在短短19天內率先完成肺炎抑制藥物瑞德西韋公克級高純度合成，並仍持續進一步的藥物研發及防疫策略。為了感謝研究團隊的努力，副院長蔡其昌為此特地安排行程南下，當面給予鼓勵與肯定。

請繼續往下閱讀...

蔡其昌表示，國衛院充分利用多年累積的藥物研發技術與經驗，這次展現國際級的亮眼成績，證明了台灣在醫藥衛生領域傲人的實力，安定了國人對抗疫情的信心，同時成為此次疫情防疫工作上堅實的後盾。

▲立法院副院長蔡其昌（左5）、國家衛生研究院院長梁賡義（左6）表揚優秀的研究團隊人員。（圖／記者黃孟珍翻攝）

此外，著名藝術家黃騰輝先生，為國衛院繪製院區景緻，恰逢新冠肺炎疫情爆發，對於國衛院不眠不休的努力與義不容辭的精神相當感動，特別將畫作「國家衛生研究院全景圖」之著作權捐贈給國衛院，作為國衛院歷史典藏及公開使用，並在蔡副院長的見證下完成授權簽約儀式。

國衛院院長梁賡義表示，面臨如此緊迫嚴峻的疫情，自然是第一時間就致力於可用藥物及疫苗的研發，對於全院同仁都繃緊神經，一體同心的共同努力，感到非常感動及感謝。但並不是就此止步，快篩試劑、疫苗、治療藥物的開發還在持續，流行病學的預測模型、資料庫及研究網也陸續建構，望能盡速獲得對抗新型冠狀病毒的武器，降低第一線醫療人員的壓力，穩固國人信心，保護國人健康。

►修圖修到厭世！這款CP值很可以

►醉男謊稱「武漢返台發燒」 苗消防隊全副武裝救護「罰1600元」

►女兒幫父送修手機 驚見小三小四性愛照！他竟怪妻女：你們造成的

►浪子回頭！陳嘉榮昔因刀槍鋃鐺入獄 今甘為神佛渡眾生



