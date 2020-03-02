愛心租借活動！陽明大學「募集」千片口罩　解決學生實習困擾

▲雖然口罩可購買量提升了，但對醫療人員來說依舊不足。（圖／CTWANT提供）



記者簡仲豪／綜合報導

今（2）日各大專院校開學，為防止校園受新冠肺炎（COVID-19）疫情的影響，陽明大學防疫小組特別擬訂「愛心口罩借用」的活動，向教育部和其他相關單位募集口罩，協助學生在課堂或是實習上能有所幫助，也讓校園環境更加安全，凡是校內教職員工生，都可以向事務組租借口罩。

根據陽明大學專案秘書黃文彥表示，「寒假時，口罩提供借用服務的構想就已經有了，因為當時許多在醫院實習的學生和校內反應，醫院實習必須戴口罩，但外面口罩經常被一掃而空，口罩限制購買量後，更是很難安排時間去排隊買口罩，為了體恤學生們實習所遇到的問題，決定向教育部申請3000片左右，同時也向其他單位募集口罩。」

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▲陽明大學愛心口罩運動募集約1000片口罩。（圖／截自陽明大學臉書粉絲團）

針對學生購買不到口罩，陽明大學提供的並不是免費領取，而是借用的概念，目的是要先讓學生在緊急時刻可以先使用，不用因為口罩的問題，導致實習上受到影響。租借方法：每一片口罩都要押金50元，一人最多可以借用3片，校內各團體租借，最高可以拿到30片，租借當天開始計算，60天內必須歸還，歸還時要全新未拆封的乾淨口罩，確認歸還後立刻退還押金。

對於口罩不夠用的問題，中央流行疫情指揮中心宣布，3月5日起實名制口罩「每人可多購買一片」，成人口罩購買量增加為7天3片，兒童口罩增加為7天5片。全國實名制口罩總供應量將由原本每日約390萬片提高至每日約520萬片，目前全國各據點（含健保特約藥局及衛生所）成人口罩每日提供量由400片增加為600片，兒童口罩則因絕大部分據點均有剩餘，維持每日提供量為200片。