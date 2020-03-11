九二共識不只是國民黨責任　羅智強：大陸應給「一中各表」空間

▲台北市議員羅智強近期赴美加巡迴演講。（圖／記者湯興漢攝）

記者曾俊豪／綜合報導

立法委員江啟臣當選國民黨新任主席，這段時間都避談過去兩岸交流的政治基礎—九二共識。對此，正在美國訪問的台北市議員羅智強指出，國民黨不應當拋棄九二共識，但維持九二共識不只是國民黨的責任，大陸必須盡力，「應當給予『一中各表』空間，否則九二共識的模糊性被扭曲時，國民黨處境只會越來越難。」

《中評社》報導，羅智強在大選後便前往美加巡迴演說，迄今已在溫哥華、西雅圖、洛杉磯、達拉斯、亞特蘭大等11座城市舉行13場演講。他9日晚間在華府與華文媒體以及僑胞代表座談，內容涉及台美以及兩岸關係。

羅智強席間接受採訪，他提到，九二共識面臨困難不只是國民黨單方面的問題，因為國民黨對於九二共識的主張一直是「一個中國，各自表述」。但北京對九二共識的定義，在國民黨執政的時候，沒有明顯表達否棄「各表」。

不過，民進黨上台之後，大陸對九二共識的定義開始明顯限縮。他說，「給台灣人民的印象是，大陸完全否棄了『各表』。」

羅智強指出，九二共識原本有「寶貴的模糊性」，使得兩岸可以不用觸碰核心爭議、簽署23項協議，因此，九二共識是非常重要的執政交往的地基跟工具。如今「各表」沒有了，民進黨對於九二共識的俄羅斯娃娃，第一層叫九二共識，打開以後叫「一國兩制」。

他認為，民進黨用這個方式扭曲九二共識的原初精神，造成今天九二共識在台灣的難題，「本是執政交往地基的九二共識『模糊性』，變成在選舉中被扭曲的最好落點。 」

對於國民黨新任黨主席江啟臣近期都避談九二共識，引起外界猜想，國民黨是否要修整兩岸路線。對此，羅智強認為，國民黨不應該拋棄九二共識，但他相信維持九二共識不只是國民黨的責任，「大陸也必須盡力，至少應當給予『一中各表』空間，否則面對九二共識的模糊性被扭曲的時候，國民黨處境只會越來越難。」

國民黨新任主席江啟臣9日宣誓就職，他在就職講話中提到，選舉結束就是團結的開始，世代間需要的是「對話」而不是「對抗」，需要的是「合作」而不是「衝突」。至於兩岸路線，則未提及九二共識，陸方以往會發來賀電，此次也僅官媒代發國台辦聲明，呼籲珍惜既有的基礎。

▲國民黨黨主席江啟臣。（圖／記者周宸亘攝）