11人決策平台恐凌駕中常會　田方倫：相信江啟臣不會讓它踰矩

▲國民黨中常委田方倫。（圖／記者周宸亘攝）

記者楊蕓／台北報導

國民黨新任主席江啟臣推動「集體決策平台」，遭黨內質疑形同剝奪中常會決策權。對此，江啟臣11日在中常會致詞時，強調中常會功能不會被取代。中常委田方倫則表示，主席在會中也認同決策平台要尊重中常會決議，不會讓它踰矩，他也認為主席有責任義務向中常會報告，包括決策平台的組織架構、如何與中常會合作等，讓彼此權利義務更明確。

江啟臣今天首次主持中常會，致詞時針對推動「集體決策平台」說明，他強調，中常會是黨內明訂最高權力機構，負責黨務的運作決策、黨中央人事晉用的追認、黨內公職候選人的提名討論，「這些功能不能被取代！」集體決策平台將與中常會相輔相成。

▲國民黨主席江啟臣。（圖／記者周宸亘攝）

中常委田方倫會後轉述時，被問到會議中江是否向中常委們進行說服時表示「有」，因為包含黨中央、立院黨團、智庫都是集體決策的重要核心，江啟臣認為過去黨團每週才開一次會，會造成時間差有出入，未來可能會調整會議，也許更機動性，並在輿論、民調上做即時回應，這也是未來智庫要調整的方向，必須監測網路風向、民調，才能讓智庫、黨中央、黨團，打起仗來更有力道。

至於決策平台是否需要經過中常會同意通過，還是主席可自行籌組，田方倫說，根據江啟臣的說法，當然會認為決策平台要尊重中常會決議，不會讓它踰矩，包括組織架構要合宜，以及未來要如何跟中常會合作，讓彼此的權利義務更明確，這部分主席有責任義務跟中常會報告，因為按照規則，中常會才是黨的最高權力機構核心。