　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

11人決策平台恐凌駕中常會　田方倫：相信江啟臣不會讓它踰矩

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼國民黨中常會-田方倫。（圖／記者周宸亘攝）

▲國民黨中常委田方倫。（圖／記者周宸亘攝）

記者楊蕓／台北報導

國民黨新任主席江啟臣推動「集體決策平台」，遭黨內質疑形同剝奪中常會決策權。對此，江啟臣11日在中常會致詞時，強調中常會功能不會被取代。中常委田方倫則表示，主席在會中也認同決策平台要尊重中常會決議，不會讓它踰矩，他也認為主席有責任義務向中常會報告，包括決策平台的組織架構、如何與中常會合作等，讓彼此權利義務更明確。

江啟臣今天首次主持中常會，致詞時針對推動「集體決策平台」說明，他強調，中常會是黨內明訂最高權力機構，負責黨務的運作決策、黨中央人事晉用的追認、黨內公職候選人的提名討論，「這些功能不能被取代！」集體決策平台將與中常會相輔相成。

▲▼國民黨中常會-江啟臣。（圖／記者周宸亘攝）

▲國民黨主席江啟臣。（圖／記者周宸亘攝）

中常委田方倫會後轉述時，被問到會議中江是否向中常委們進行說服時表示「有」，因為包含黨中央、立院黨團、智庫都是集體決策的重要核心，江啟臣認為過去黨團每週才開一次會，會造成時間差有出入，未來可能會調整會議，也許更機動性，並在輿論、民調上做即時回應，這也是未來智庫要調整的方向，必須監測網路風向、民調，才能讓智庫、黨中央、黨團，打起仗來更有力道。

至於決策平台是否需要經過中常會同意通過，還是主席可自行籌組，田方倫說，根據江啟臣的說法，當然會認為決策平台要尊重中常會決議，不會讓它踰矩，包括組織架構要合宜，以及未來要如何跟中常會合作，讓彼此的權利義務更明確，這部分主席有責任義務跟中常會報告，因為按照規則，中常會才是黨的最高權力機構核心。

ET快訊
口罩實名制2.0上線「登記網址公布了」　明早開放預購！
蔡宜芳爆摩鐵不倫戀　里長爸崩潰回應了：不是她主動！
東航機艙畫面曝光！包機乘客戴口罩、面罩還穿防護衣
26歲護理師遭砂石車爆頭！工作2年第1次遲到…留2歲兒　肇事
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

一張圖看各國新冠肺炎致死率　陳建仁批：譚德塞成事不足敗事有餘

台中下修公民投票提案和連署人數　提案議員：門檻仍比中央高

「F奶」蔡宜芳空降政壇選輸兩次　愛上人夫下場…恐「被離開」民眾黨

11人決策平台恐凌駕中常會　田方倫：相信江啟臣不會讓它踰矩

張益贍為偷吃F奶「深感抱歉」　被網挖出曾嗆「道歉有用要警察幹嗎？」

綠營批「香港村」計畫　高市新聞局長回擊：過度政治性思考嚴重干擾市政

NCC許可213個頻道、161家電台因防疫可增播廣告時段

守護記者健康！行政院防疫升級　新聞中心設置紅外線熱像儀

行政院版《國土計畫法》草案惹議　民進黨團將自提版本

台數科申設新聞台煮熟鴨子飛了！NCC承認考慮不周要重審

難以相信...女兒半夜突然離世 爸媽沉痛告白：她一定會回來

騎士逆向撞車...狂跳針嗆：怎樣啦 抄球棒想動手！嗆民眾「不爽逆？」

陸客夫婦台灣轉機回祖國避難！　塑膠簾防護傘罩全身...地勤看傻

婁峻碩帥喊「凡凡是我的女神」　以結婚為前提..先認真賺錢 ❤️❤️

20m高空彈跳、刺激天堂盪鞦韆 台南十鼓文化村挑戰心臟極限！

Ella、蔡徐坤假演「開年會吃飯」　Lisa秒信萌答：我也餓了！

大型狗奴天堂！台中「寵物餐廳」　10隻阿金任人摸...她直呼：好療癒

運鈔車「過彎失控」國道3號翻覆！　420萬撒滿地...國道警傻眼：怎撿？

台灣背包客遊印度被趕出旅館！ 因疫情慘變人球...她嘆：很扯

萌汪拆家被逮「定格石化」5分鐘　心虛眼神狂震...網笑：以為是照片

一張圖看各國新冠肺炎致死率　陳建仁批：譚德塞成事不足敗事有餘

台中下修公民投票提案和連署人數　提案議員：門檻仍比中央高

「F奶」蔡宜芳空降政壇選輸兩次　愛上人夫下場…恐「被離開」民眾黨

11人決策平台恐凌駕中常會　田方倫：相信江啟臣不會讓它踰矩

張益贍為偷吃F奶「深感抱歉」　被網挖出曾嗆「道歉有用要警察幹嗎？」

綠營批「香港村」計畫　高市新聞局長回擊：過度政治性思考嚴重干擾市政

NCC許可213個頻道、161家電台因防疫可增播廣告時段

守護記者健康！行政院防疫升級　新聞中心設置紅外線熱像儀

行政院版《國土計畫法》草案惹議　民進黨團將自提版本

台數科申設新聞台煮熟鴨子飛了！NCC承認考慮不周要重審

統聯客運國道桃園段自撞分隔島　「3人受傷」北上回堵十餘公里

不斷更新／伊朗又增958例！累計達9000人感染　24小時內63死

路上玩滑板撞凹保時捷　VIXX RAVI暖回：你們是學生，不用賠

10年來忍受1萬人蹂躪…美艷輕熟女痛苦存下千萬　每天含淚塗潤滑劑：好想死

酷寒戰士開箱XLL大熊親送暖　「兒童傻笑20秒片瘋傳」網聽到融化：太甜

美驅逐艦再進西沙群島！解放軍「全程監視、警告驅離」：威脅南海和平穩定

簡單3步驟打造春季「粉嫩桃花妝」　提升好人緣和戀愛力

疫情燒！酒宴、聚餐冷清　2月菸酒稅大減逾兩成

口罩實名制2.0將上線「登記網址公布了」3/18晚間8點截止

三重正妹警腰包繡「屁孩殺手」　網敲碗求正面照：想給她開罰單

情侶搭火車激吻！他下秒「大手覆山丘」　超母湯畫面...高清照瘋傳網羞炸

政治熱門新聞

「F奶甜姐」蔡宜芳爆不倫　擁吻襲胸摩鐵煲愛直擊

18台人拒檢　他爆氣：就丟包武漢啊

李來希轟「口罩實名制2.0」加7元運費：把人民當腦殘？

武漢專機違背台灣橫濱模式　只讓乘客戴口罩...拒穿防護衣

陳建仁曝「陳時中深夜求援」　1招幫揪感染源

與蔡宜芳驚爆不倫戀　張益贍回應了

居家檢疫男亂跑　北市重罰100萬

張益贍、蔡宜芳傳不倫戀　蔡壁如：保姆也太盡責了

張益贍辭去文基會副執行長

蔡宜芳「臉書按讚張益贍妻女」：真的好美

傳訊息關心未獲回應　蔡宜芳父崩潰回應了

張益贍臉書早曝端倪「錯過的19歲」

蔡宜芳哭著認愛張益贍　柯文哲臭臉不回應

批口罩「7元運費」被罵翻　陳玉珍再嗆：不該收！這不是剝兩次皮嗎？

更多熱門

相關新聞

羅智強：大陸應給「一中各表」空間

羅智強：大陸應給「一中各表」空間

立法委員江啟臣當選國民黨新任主席，這段時間都避談過去兩岸交流的政治基礎—九二共識。對此，正在美國訪問的台北市議員羅智強指出，國民黨不應當拋棄九二共識，但維持九二共識不只是國民黨的責任，大陸必須盡力，「應當給予『一中各表』空間，否則九二共識的模糊性被扭曲時，國民黨處境只會越來越難。」

江啟臣將與韓國瑜擬定合作戰略　「行動中常會」卡關

江啟臣將與韓國瑜擬定合作戰略　「行動中常會」卡關

徐巧芯：很多投蔡英文

徐巧芯：很多投蔡英文

楊文嘉：只說結論不負責任！

楊文嘉：只說結論不負責任！

「有比較有傷害！」　田方倫談罷韓：翻陳菊人馬舊帳

「有比較有傷害！」　田方倫談罷韓：翻陳菊人馬舊帳

關鍵字：

國民黨江啟臣黨主席

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 蔡阿嘎 想見你 劉真 反送中 捷運環狀線 Kobe 口罩 寄生上流 畢書盡 韓國瑜 WHO 尹衍樑 王令麟 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

劉真臉書發文「辛龍傳好消息」！換心用盡人脈「擠進優先順序」

「F奶甜姐」蔡宜芳爆不倫　擁吻襲胸摩鐵煲愛直擊

18台人拒檢　他爆氣：就丟包武漢啊

王又正暴走嗆導播：就是兇你怎麼樣！

劉真搶救1月「體重僅剩3X公斤」

緋聞傳8年！炎亞綸鬆口談跟阿本的關係

劉樂妍天津返台遭爆「送進加護病房」

好市多開賣炸雞！網曝心得：和麥當勞一樣

超正嫩妻爬上20歲兒床！他崩潰：那聲音

李來希轟「口罩實名制2.0」加7元運費：把人民當腦殘？

陳艾琳認了「約過砲」老公也知道！

羅志祥突爆分手周揚青…經紀公司首發聲！

7嫩模遭騙去金三角「逼做1對1」軟禁！慘淪禁臠崩潰

女騎士擦撞貨車！「腦漿四溢」爆頭慘死

冬衣別收！下波水氣連下2天時間曝　強冷空氣凍3天探10度

更多

最夯影音

更多
難以相信...女兒半夜突然離世 爸媽沉痛告白：她一定會回來

難以相信...女兒半夜突然離世 爸媽沉痛告白：她一定會回來
騎士逆向撞車...狂跳針嗆：怎樣啦 抄球棒想動手！嗆民眾「不爽逆？」

騎士逆向撞車...狂跳針嗆：怎樣啦 抄球棒想動手！嗆民眾「不爽逆？」

陸客夫婦台灣轉機回祖國避難！　塑膠簾防護傘罩全身...地勤看傻

陸客夫婦台灣轉機回祖國避難！　塑膠簾防護傘罩全身...地勤看傻

婁峻碩帥喊「凡凡是我的女神」　以結婚為前提..先認真賺錢 ❤️❤️

婁峻碩帥喊「凡凡是我的女神」　以結婚為前提..先認真賺錢 ❤️❤️

20m高空彈跳、刺激天堂盪鞦韆 台南十鼓文化村挑戰心臟極限！

20m高空彈跳、刺激天堂盪鞦韆 台南十鼓文化村挑戰心臟極限！

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面