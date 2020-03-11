仁愛鄉長吳文忠疑涉貪汙遭收押　南投20年內第5個鄉長弊案下台

▲南投縣仁愛鄉長吳文忠疑涉工程弊案，10日遭法院裁定收押。（圖／擷取自吳文忠臉書專頁）

記者白珈陽／南投報導

南投縣仁愛鄉長吳文忠疑涉及多件工程弊案，台中地檢署偵辦多日，10日指揮調查局台中航業調查處將其傳喚，偵訊後以涉嫌貪污等罪，向台中地方法院聲請羈押，法院裁定收押。南投縣政府表示，將會停止吳文忠職務，再派員代理。而近20年，這是第5名仁愛鄉鄉長因弊案下台。

台中地方法院指出，檢方於9日晚間聲請羈押吳文忠，但因夜間未裁定；10日則同意檢方准予聲押，因吳文忠涉嫌觸犯貪汙治罪條例第4條及第5條，涉嫌重大且有逃亡之虞，因此裁定准予羈押。據悉，台中地檢署已偵辦該案多日，因從白手套的供詞發現，吳文忠涉及多件小型工程收取回扣，才有此發展。

據了解，仁愛鄉公所於2019年10月間就遭台中檢調搜索，追查近2年仁愛鄉公所辦理小型工程發包案件，查扣40多件工程資料，懷疑有官員透過白手套收受回扣，吳文忠當時曾被台中地檢署傳喚，後來無保請回，但昨天卻遭聲押獲准，可能與該案有關。

另外，除吳文忠外，仁愛鄉近20年來，竟還有其他4名因弊案下台的該鄉鄉長，包括第14屆鄉長卓文華因貪汙案遭收押、第16屆同樣也是卓文華，因涉及工程弊案曾遭羈押；第15屆鄉長陳世光、第17屆孔博文則因賄選案被判當選無效，引起得知吳文忠遭羈押的當地民眾熱議。

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