爛醉男「酒測值1.0」逃逸撞爛4車　駕駛座傳來鼾聲讓員警驚呆

記者陳豐德／新北報導

新北市一名姜姓男子，10日晚上席間牛飲高粱、啤酒，11時許涉嫌酒後駕小貨車經過林口區竹林路，遇上酒駕臨檢急忙鑽小巷逃逸，警方發現該車行跡詭異，鳴警笛尾隨在後，卻見他追撞路邊多輛停放的車輛後，直接昏睡在車上，酒測值高達1.0毫克，被依照公共危險罪嫌送辦。

▲爛醉男酒駕要返回林口住處，遇上臨檢逃逸撞爛4車。（圖／記者陳豐德翻攝）



據查證，40歲的姜男晚間跟朋友聚餐吃薑母鴨，混酒牛飲啤酒及高粱酒，酒後還堅持要開車回家，友人當下也醉芒無勸阻，讓姜男酒駕開著小貨車，而姜男就打算一路開回林口的湖北里住處。

當時林口區竹林路上警方正在進行擴大臨檢，發現姜男開的小貨車速度忽快忽慢，突然鑽進小巷內要規避臨檢，警方隨即鳴警笛打算攔查，駕駛見警方示意路邊停車時，仍拒絕攔檢並加速逃逸，警方尾隨在後並通報線上警網展開攔截圍捕，沒想到駕駛實在太醉了，在竹林路竟自撞路邊停放之停車格4輛汽車後被迫停下。

警方見狀上前搶救，卻發現姜男坐在駕駛座上一動也不動，一開始還以為是中傷昏了過去，不料卻傳來陣陣鼾聲，才發現他根本是因為爛醉昏睡在車內，被叫醒後直說不記得事發經過，酒測值達每公升1.0毫克，全案依公共危險罪移送；而被撞的車輛毀損部分，駕駛酒醒後看到估價單可能會後悔莫及。

▼警方叫醒駕駛後對他施以酒測。（圖／記者陳豐德翻攝）



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