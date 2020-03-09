手機開導航找路　男疑路不熟駕車自撞永安大橋橋墩

▲丁男凌晨駕車行經永安大橋，疑似精神不濟自撞路中橋墩，轎車車頭嚴重變形。（圖／記者游宗樺攝）

記者游宗樺／新北報導

新北市蘆洲區9日凌晨3時許，一名男子開車載著2名友人上路，疑似路況不熟，由西往東行經永安大橋時不慎自撞路中橋墩，轎車車體嚴重變形，車上3人一度受困，經警消救出後送醫治療，其中一名乘客傷勢較重，經送淡水馬偕醫院後暫無生命危險。警方將對駕駛抽血酒測，釐清是否涉及酒駕，確切事故原因有待調閱車上行車記錄器畫面釐清。

警消獲報趕抵現場，發現銀色轎車車頭嚴重變形卡在橋墩前，車前擋風玻璃碎裂，後坐座椅往前擠壓，車內飾板布滿傷者血跡，丁姓駕駛（21歲）與車上的2名乘客一度受困在變形的車體內，經警消救出後，2人並無明顯傷勢，被送往新光醫院觀察治療；而坐在副駕駛座上的乘客胸部受到重挫，被送往淡水馬偕醫院急救暫無生命危險。

▲轎車車內留有傷者血跡，地面則留下長長的煞車痕。（圖／記者游宗樺攝）

警方在轎車車上找到一支開著導航的手機，初步判斷丁男從蘆洲往五股方向開車時，行經永安大橋路段疑似路況不熟，才會不慎自撞路中橋墩，並在撞擊點後方留下長長的煞車痕跡。警方已在現場進行量測，將調閱監視器及行車記錄器畫面釐清事發經過，並對駕駛進行酒測釐清是否為酒駕釀禍。

▲丁男車上手機還開著導航。（圖／記者游宗樺攝）

►他奶奶的美麗小秘訣