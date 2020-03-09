囂張奧迪男酒駕拒測嗆：18萬我繳得起！警加射2箭...最重開罰19萬7400元

▲奧迪男遭攔下，警方發現他酒駕，最後拒測扣車。（圖／民眾提供）

記者李忠憲／台中報導

夜路走多總會遇到鬼！沒駕照的張姓男子，9日凌晨酒後開著帥氣的黑色奧迪房車走在台中七期路上，違規迴轉卻遇上巡邏員警，還闖紅燈試圖逃跑，遭攔後拒測還嗆「18萬我繳得起！」。警方表示，張男無照駕駛、酒駕拒測、闖紅燈將全依法告發，最重開罰19萬7400元。

第六警分局市政派出所員警今天凌晨近5時執行巡邏勤務時，行經市政北二路發現一輛黑色奧迪3000CC房車違規迴轉，立刻驅車上前要求攔查。但該車不理會，竟還闖紅燈逃跑，員警立刻呼叫線上警網支援，最後在西屯區惠來、市政北六路口將車攔停，喝令駕駛下車，開車的39歲王姓男子這才乖乖下車，車上另有一名女乘客。



▲奧迪男無照駕駛，又酒駕拒測、闖紅燈，警方扣車並開罰。（圖／民眾提供）

員警見王男身上有濃濃酒氣，一看就知道有喝酒，立刻要求進行酒測，並告知權利義務，同時也發現他沒有駕照，但王男不願配合。員警告知拒測相關規定，王男拒測並回說「18萬我繳得起！」，警方當場扣車。

警方表示，王男酒駕拒測罰18萬元、闖紅燈最重罰5400元、無照駕駛最重1.2萬元，將依法告發最重合計19萬7400元。女乘客明知駕駛喝酒還讓他開車，連坐開罰3000元。

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