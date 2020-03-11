鼓勵輟學創業　馬斯克：大學基本上是為了「追求樂趣」

▲馬斯克（Elon Musk）演講中提出對高等教育的看法。（圖／路透）

實習記者符芳萱／綜合報導

SpaceX創始人馬斯克（Elon Musk）在9日華府的2020衛星（Satellite 2020）會議演講中，被一位聽眾詢問關於大學教育的必要性，立刻反問 「莎士比亞有上過大學嗎？」他說，不需要上大學就能學到東西，而大學教育的價值，是在看到人是否可以在某件事上努力工作，「大學基本上是為了追求樂趣，是為了證明你能完成任務，但它們並不是為了學習。」

美國支付PayPal聯合創始人彼得•泰爾（Peter Thiel）在2011年開始資助大學生，要求他們輟學去創業。曾與矽谷這位億萬富翁蒂爾共同領導PayPal的馬斯克在創立SpaceX前，對高等教育持有一樣的看法。

CNBC指出，這些句子像是出現在「泰爾獎學金」（Thiel Fellowship）計劃網站首頁。事實上，官方主頁上寫著伏爾泰說過的名言——有些想法就是不能等（Some ideas just can‘t wait）。

▲泰爾獎學金（Thiel Fellowship）官網寫著伏爾泰名言。（圖／Thiel Fellowship）

該計劃的目的是為了支持大學生輟學創業，每年會從全球挑選20至25名且不滿20歲的青少年，提供人脈、資源幫助他們創業。以「建造新事物，而不是坐在教室裡」 為宗旨，每名成員可以拿到10萬美元的獎學金，唯一的條件是大學生必須退學才能加入。

泰爾是2016年總統大選期間川普的聲援者之一，他將矽谷的自由主義歸類於高等教育，並在2018年對脫口秀主持人戴夫•魯賓（Dave Rubin）說，「受過太多教育的缺點之一就是，被洗腦的程度最大。」

馬斯克畢業於賓州大學（University of Pennsylvania），泰爾則是史丹佛大學（Stanford University）的法學學士學位。儘管馬斯克對大學教育表示懷疑態度，但SpaceX的許多職缺中都將學士學位或高等教育作為入職的基本要求。