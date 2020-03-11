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120年古宅黃綠色邪靈出沒　美國地方媽媽險掐死2歲兒子

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▲▼ 惡魔。（圖／取自免費圖庫pixabay）

 ▲美國120年古宅有惡靈作祟？最後才發現原來是虛驚一場。（圖／取自免費圖庫pixabay）

實習記者簡立宇／綜合報導

是否曾有過看完鬼片半夜不敢起床上廁所的經驗？歐美的鬼片如《厲陰宅》、《鬼敲門》，恐怖場景往往出現在空曠的古宅中，氣氛讓人不寒而慄。美國就有一棟120年的老房子，屋主前陣子在半夜看見「惡靈的邪笑」，嚇的她差點掐死2歲兒子雷諾克斯（Lennox）。

安琪拉（Angela Kelsay）住在印第安納州的愛丁堡（ Edinburgh），她和3個孩子一起住在一棟120年的古宅中。一天半夜，安琪拉感覺有人打開房間大門，她本來以為是2歲的兒子要來找媽媽，但睜開眼卻發現遠處有一個發出「黃綠色螢光」的笑臉，上挑的眼角和咧開的大嘴像極惡魔。

安琪拉看著「惡魔」越走越近，她屏息一動也不動，在心中大聲呼喚耶穌，生怕下一秒會重演《鬼影實錄》（Paranormal Activity）。突然，那個光影傳來稚嫩的童音，「媽媽」，原來是2歲的兒子。

事後安琪拉在回憶時表示，「我已經準備好，只要那個『東西』靠過來，我就要掐住祂的脖子。」不過這個「惡靈的邪笑」其實是雷諾克斯的「忍者龜」睡衣，上面有螢光塗料，在黑夜裡會散發黃綠色微光。安琪拉心有餘悸的說道，「我想我有《鬼影實錄》的創傷後壓力症候群（PTSD），那是我5年前看的電影。」
 

 
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