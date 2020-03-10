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鋒面夜襲驚醒「像颱風天」7縣市大雨特報　越晚越冷探12度…下波更凍10度

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天氣圖。（圖／氣象局）

▲鋒面水氣正逐漸通過台灣上空。（圖／氣象局）

記者陳俊宏／台北報導

全台有雨，7縣市大雨特報！中央氣象局預報員李孟軒表示，今天（10日）鋒面通過，中部以北有局部大雨發生機率；且東北季風或大陸冷氣團影響，越晚越冷，今晚到周三清晨是最冷時，北部低溫14、15度。氣象專家吳德榮提醒，周三清晨氣溫降至此波最低，北台灣平地約12度；周日、下周一晨，中部以北部分平地最低溫有降至10度左右機率，有觸及強烈大陸冷氣團機率。不少網友今凌晨睡到一半被瞬間大雨吵醒，驚呼「根本狂風暴雨」、「颱風天」。

大雨特報：台北市、新北市、基隆市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣

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濃霧特報：金門縣

▼苗栗以北7縣市大雨特報。（點圖可放大／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

氣象局對7縣市發布大雨特報，鋒面通過，今苗栗以北地區有局部大雨發生的機率，請注意瞬間大雨、雷擊及強陣風。李孟軒接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今中部以北、宜蘭、花蓮雨勢比較明顯，中部以北有局部大雨發生機率，其中台北和桃園都已達到大雨標準；而南部、台東雨會小一點。

對此，有不少網友凌晨睡到一半被大雨吵醒，紛紛直呼「新北在狂風暴雨，真的很像颱風天」、「OMG！像颳颱風」、「三重狂風暴雨中」、「淡水狂風暴雨」。

李孟軒表示，今東北季風或大陸冷氣團影響，北部高溫約17到18度，和前一天相比下降約10度，中部、花蓮約22、23度，南部約26到28度；越晚越冷，北部今晚到周三清晨降到最低溫約14、15度，其他地區約16到18度。

▼今晨0時至6時，降雨集中在中部以北。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

李孟軒說，周三東北季風或冷氣團影響，降雨比較減少，東半部和西半部山區有些短暫雨；周四冷空氣減弱，天氣相對比較穩定；周五另一波鋒面通過，中部以北、東半部有短暫陣雨。

李孟軒指出，周六另一波冷空氣影響，目前預報強度為東北季風或冷氣團，估和這波差不多，但有可能再強一點，北部低溫約14度，其他地區約16到18度，且加上華南雲雨區通過，中部以北、東半部有雨；周日、下周一水氣相對比較少，僅花東有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄提到，最新歐洲中期預報中心（ECMWF）模式模擬顯示，今鋒面及冷空氣南下，中部以北有明顯降雨，南部亦有局部降雨的機率，氣溫驟降，中部以北濕冷、南部轉涼；周三各地轉為晴朗的天氣，清晨氣溫降至此波最低，北台灣平地約12度，白天起冷空氣減弱，氣溫逐漸回升。

▼台北市未來一周溫度趨勢圖。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

吳德榮表示，周四至周五上午，台灣在暖氣團內、氣溫續升，北台灣距離下一波鋒面較近，雲量較多，有局部短暫陣雨的機率，其他地區仍為多雲時晴，各地白天微熱早晚涼；周五下午起至周六下午，下一波鋒面通過，強冷空氣緊接南下，中部以北有明顯降雨、南部亦有局部降雨的機率，各地氣溫驟降。

吳德榮提醒，周六下半天起至下周一濕冷轉乾冷，各地早晚氣溫皆很低；最新模擬周日晨、下周一晨，冷空氣加上輻射冷卻效應，有觸及強烈大陸冷氣團定義（台北市氣象局測站≦12度）的機率，中部以北部分平地的最低溫亦有降至10度左右的機率，但模式會再微調，應持續觀察。

ET快訊
鋒面夜襲「像颱風天」7縣市大雨特報　越晚越冷探12度
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