一路狂降9℃「大雨灌7縣市」全台濕冷12℃來襲！還有一波鋒面+冷氣團再變天

▲7縣市發布大雨特報。（圖／中央氣象局 ）

記者許力方／綜合報導

鋒面雲系移入中！中央氣象局持續發布7縣市「大雨特報」，受鋒面通過影響，10日苗栗以北將有局部大雨發生機率，預計下半天後降雨就會逐漸減少，緊接著逼近大陸冷氣團的冷空氣逐漸南下，氣溫一路下滑，北台灣早上氣溫就降到20度以下，一直等到11日（周三）清晨是這波最冷時候，低溫將下探14度。前預報中心主任吳德榮則分析，最低溫可能出現在竹苗地區，將出現12度低溫。

氣象局預報，10日下半天後降雨將逐漸減少，以迎風面北部及東半部局部短暫雨為主，西半部山區仍有局部短暫雨。氣溫方面，隨著鋒面通過，緊接著強度直逼大陸冷氣團的冷空氣南下，氣溫將一路下滑，預估北台灣及東北部早上氣溫就下降至20度以下，中部、花蓮約22至25度，南部及台東26至29度，中部以北及宜花白天高溫下降不少。

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▲天氣變化大，一周有兩波鋒面、冷空氣報到。（圖／中央氣象局）



預計這波冷空氣影響台灣最明顯時候落在11日，北台灣整天偏涼，其他地區早晚也有涼意，清晨北部低溫僅14、15度，中部及花蓮約16度，南部、台東也只有18至20度。僅剩東半部地區及西半部山區有局部短暫雨，其他地區多雲。

氣象局指出，12日東北季風或冷氣團減弱，氣溫回升，降雨也趨緩，只有東半部地區及北部山區有局部短暫雨，但13日又有一波鋒面通過，14日東北季風或大陸冷氣團再影響，加上華南雲雨區東移，北部及東北部天氣明顯轉涼，中部以北、東半部及南部山區有局部短暫雨。

第二波東北季風或大陸冷氣團15、16日持續影響，北部及東北部天氣偏涼，北部、花東地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

天氣風險公司分析，9日入夜後到10日上午鋒面通過，天氣會由北往南逐漸轉差。全台各地都有降雨機會，尤其以中北部雨勢較為明顯，甚至有雷雨發生機會。預估午後，鋒面就逐漸遠離台灣，下午雨勢逐漸趨緩，入夜停止，西半部天氣將轉為雨後多雲或陰，但是東北季風增強，迎風面東部還是有局部短暫陣雨機會。

天氣風險公司指出，這波東北季風伴隨冷空氣南下，10日北部溫度降到20度左右，中南部降至23至25度，入夜後中北部及東北部低溫下探14度，南部、東部約16度，和前一天溫暖的天氣可以相差到8至9度，感受上相當明顯。但這波冷空氣持續時間不長，12日東北季風又減弱轉為偏東風，溫度將會漸漸回升，13日還會有另一波鋒面和冷空氣南下，再度轉雨降溫。

▼彭啟明：鋒面雲系移入。（圖／翻攝氣象達人彭啟明臉書）

