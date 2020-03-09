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雷雨鋒面夜襲降10度！彭啟明：北部周二上班時間會很有感　最低溫時間曝光

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▲▼下雨天,機車騎士,通勤族,機車雨衣,交通安全,降雨,午後熱對流,午後雷陣雨。（圖／記者季相儒攝）

▲彭啟明說，雖然目前多數預測是中部以北的雨勢為主，但不排除南部也有陣雨發展。（圖／資料照）

記者陳俊宏／綜合報導

天氣風險公司總經理彭啟明表示，預計今天（9日）深夜到周二凌晨間，鋒面的前緣雲系就會接近台灣，主要的對流雲預期在周二上午通過，周二上班時間「北部會很有感」，明顯轉為陣雨或雷雨的天氣，東半部也有短暫雨勢；周五下半天預期另外一道鋒面及東北風會再接近，這波的強度及時間點仍有不少變動空間，仍需要多觀察。

彭啟明在臉書說，今白天天氣相當晴朗，除了東北角迎風面較陰沉偶飄雨外，各地為多雲到晴，預計中午高溫有機會超過30度以上；中南部大氣穩定，空氣品質稍差一些。

請繼續往下閱讀...

彭啟明指出，目前正有一道新的鋒面系統在中國東南沿海建立，台灣正位於鋒面前緣的暖區內，各地很晴朗，但鋒面前緣西南風也增強，靠山區感受會較明顯。

彭啟明表示，預計今深夜到周二凌晨間，鋒面的前緣雲系就會接近台灣，主要的對流雲預期在周二上午通過，周二上班時間北部會很有感，明顯轉為陣雨或雷雨的天氣，東半部也有短暫雨勢。

天氣圖。（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

彭啟明說，這次的鋒面發展的結構及條件較好，水氣也較多，會有對流性雲系的發展，也就是很有機會有雷陣雨發生；在鋒面結構內也可能有較小尺度的不穩定系統發展，可能也會伴隨較強風，雖然目前多數預測是中部以北的雨勢為主，但不排除南部也有陣雨發展。

彭啟明指出，周二中午過後鋒面東移並且逐漸遠離，下午起雨勢將會由北往南、由西向東逐漸緩和，晚間降雨會更減少，西半部將轉為多雲的天氣；但東北風增強，北東迎風面靠山區可能還是會有局部短暫陣雨機會。

彭啟明表示，這波東北風降溫也很明顯，今偏暖，周二白天隨著鋒面通過，東北風增強，溫度將由北往南下降轉涼，周二白天北部、東北部高溫一下子會降到只剩18到20度，降幅可能超過10度；中部及花東地區高溫也會降到22到25度，降幅達5到8度；南部高溫降至26到28度，也有3到5度的落差。

▼台北市未來一周溫度趨勢圖。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

彭啟明說，周二晚間到周三清晨，中北部、東北部空曠地區低溫將可能降到14到16度，南部及花東地區低溫仍有16到18度，有較明顯的涼意；而接下來回溫穩定至周四、周五，周五下半天預期另外一道鋒面及東北風會再接近，這波的強度及時間點仍有不少變動空間，仍需要多觀察，春天的系統變化較快，等到穩定一些，過一兩天再來觀察會較合適。

中央氣象局預報員官欣平接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今天氣和8日類似，各地高溫都可來到27度，大台北、中南部和台東可能接近30度，僅山區有零星短暫雨。

官欣平提醒，深夜鋒面接近和東北季風增強，天氣開始轉變，中部以北、東北部轉為有雨；周二整天全台都有降雨機率，是未來一周水氣最多的一天，中部以北、東北部和東部有短暫陣雨或雷雨，且伴隨局部大雨，其他也有局部短暫陣雨或雷雨。

官欣平說，今台北市高溫估可到29、30度，周二降到20、21度，降幅滿可觀；中部今估30度，周二降到24、25度，降幅也有5度；南部估今30、31度，周二降到27、28度。他表示，這波東北季風最冷時間點落在周二晚間到周三清晨，未來一周北部低溫約15到18度，中南部約17到20度。

官欣平指出，周三水氣減少，僅東半部和西半部山區有雨；周四東北季風減弱，溫度回升；周五、周六、周日下一波東北季風影響，迎風面北部、東半部降雨比較明顯，中南部山區也有雨，中南部平地雲量也會增多。

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