越晚越冷！北台灣低溫一路跌「剩14°C」時間曝　下波冷空氣又更強

▲冷空氣發威，周三清晨北部最冷探13度。（圖／中央氣象局）

記者賴文萱／台北報導

冷空氣南下影響，氣象局指出，北台灣越晚越冷，明天清晨是這波冷空氣最冷時間點，北部低溫14-15度，中部、花蓮16-17度，南部、台東18-20度。下一波冷空氣將在周日至下周一清晨影響，這波強度預估會更強，北部低溫下探13-14度。

上午鋒面通過台灣後，緊接著冷空氣南下，氣象預報員陳建安表示，這波強度介於東北季風至大陸冷氣團之間，北台灣氣溫將一路下滑，越晚越冷，最冷時間點落在周三清晨，北台灣低溫14-15度，中部、花蓮16-17度，南部、台東18-20度。其中，3000公尺以上高山在明天清晨，若水氣跟溫度配合有下雪機率。

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▲鋒面通過後，降雨逐漸緩和，周三僅剩東半部、西半部山區有局部短暫雨。（圖／中央氣象局）

明天一整天受到冷空氣影響，北台灣整天偏涼，中南部日夜溫差大，但降雨僅剩東半部地區及西半部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲的天氣。

周四冷空氣減弱，各地溫度會回升，不過，另一道鋒面逐漸接近，加上華南水氣移入，北部、東半部仍有局部短暫雨，中南部雲量多，若水氣更多一些，中部也不排除會有飄雨情形。

▲周五鋒面通過，中部以北、東半部及南部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲。（圖／記者林敬旻攝）

周五則是另一波鋒面通過，強度跟這一波鋒面差不多，中部以北、東半部會有局部短暫陣雨，南部平地維持多雲天氣。周日、下周一（15、16日）又受到下一波冷空氣影響，且強度比現在這波還要強，達到大陸冷氣團機率高，北部低溫13-14度，中部、花蓮15-16度，南部17-19度。不過，下波水氣較少，僅花蓮、台東有局部短暫雨，其他地區多雲到晴。