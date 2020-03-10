鋒面雨帶往南掃高屏「雨停時間曝」　冷空氣越晚越冷...北台最冷急凍14°C

▲鋒面雨帶由北往南掃，高屏出現大雨。（圖／中央氣象局）

記者賴文萱／台北報導

一道結構完整的鋒面今（10）日通過台灣，大雨從北往南掃，氣象局指出，目前鋒面已經來到高雄、屏東地區，該2地短時間要防明顯強降雨勢，預計傍晚雨後全台鋒面降雨會緩和下來。但冷空氣緊接南下，北台灣越晚越冷，這波最冷時間點落在明天清晨，北部低溫14-15度，中部、花蓮16-17度，南部、台東18-20度。

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▲氣象局持續發布大雨特報。（圖／中央氣象局）

氣象局也持續發布大雨特報，苗栗以北地區、台中、南投及花蓮山區有局部大雨發生的機率，請注意瞬間大雨。氣象預報員陳建安補充，目前鋒面雨帶已經通過高雄、屏東一帶，因此這2地區也開始出現較大雨勢，鋒面已經通過的地方，如北部，轉為東北季風天氣型態，預計中午過後雨勢會逐漸緩和，台東、屏東則是要到傍晚。

氣象局表示，明天各地降雨已經緩和很多，僅剩東半部、西半部山區有局部短暫雨，不過，鋒面過後緊接著冷空氣南下，這波強度介於東北季風至大陸冷氣團之間，即刻起北台灣已經開始轉冷，且越晚越冷。3000公尺以上高山在今天中午至明天清晨，若水氣跟溫度配合有下雪機率。

▲鋒面快速通過，各地降雨在傍晚就會緩和下來，但周五又會有另一道鋒面來襲。（圖／中央氣象局）

這波冷空氣最冷時間點落在周三清晨，北台灣低溫14-15度，中部、花蓮16-17度，南部、台東18-20度。氣象局指出，明天一整天受到冷空氣影響，北台灣整天偏涼，中南部日夜溫差大，周四冷空氣減弱，各地溫度會回升。

不過，周四另一道鋒面逐漸接近，加上華南水氣移入，北部、東半部仍有局部短暫雨，中南部雲量多，若水氣更多一些，中部也不排除會有飄雨情形。

周五則是另一波鋒面通過，強度跟這一波鋒面差不多，中部以北、東半部會有局部短暫陣雨，南部平地維持多雲天氣。周五、六、日又受到下一波冷空氣影響，且強度比現在這波還要強，達到大陸冷氣團機率高，北部低溫13-14度，中部、花蓮15-16度，南部17-19度。