阿里山林業鐵路推主題列車《初夏．旅夢》　穿越時空環繞山城

▲ 雲霧繚繞的絕美小站 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

林務局阿里山林業鐵路及文化資產管理處109年第2季再推出主題列車新遊程《初夏．旅夢》。停靠奮起湖等林鐵沿線4大特色站點，遊程主推水社寮「Ω彎」美味下午茶旅，並寫下時光信件，將此刻的美好回憶，寄給2年後的未來。

▲ 交力坪（圖／記者翁伊森翻攝）

109年4至6月《初夏．旅夢》主題列車於每週三行駛，費用1,299元/人(含林鐵嘉義站至奮起湖去回程票價、導覽解說、下午茶、郵資等費用)，每梯限額100人，採網路預約購票(各車站窗口不發售該套裝行程)，乘車日(含)前15天開放訂票。訂票規則、取票時間及行程細節，可至林鐵及文資處官網 ( https://afrch.forest.gov.tw/0000304 )及 FB粉絲團( https://www.facebook.com/AlishanForestRailway.Taiwan )查詢或洽詢05-2779843#359蔡小姐。

▲ 交力坪欣茂商店。（圖／記者翁伊森翻攝）

《初夏．旅夢》主題列車，帶領旅客前往雲霧小城水社寮(舊名水車寮)，不同於人聲鼎沸的奮起湖車站，水社寮車站充滿祥和、寧靜氛圍。順應山區地形所產生的特殊工法180度大彎(U-turn line又名Ω- type turn)是水社寮一大特色，在雲霧小城享用暖心下午茶，手沖咖啡香氣迷人，搭上手作餅乾實為絕配；水社寮午後常見煙霧繚繞，旅人運氣尤佳時，便得見媲美國畫的雲海美景，質樸典雅的山村風情靜候林鐵旅人造訪，美景搭配美味咖啡茶點，悠閒體驗輕、緩、慢、靜的鐵道之旅。

▲ 水社寮空拍照 。（圖／賴國華提供）

依偎在車站旁的欣茂雜貨店，保有濃厚的懷舊氣息，斑駁的水泥柱見證著歲月變遷，欣茂雜貨店還有個特別的身分—郵政代辦所，自民國51年成立至今，已經歷3個世代。

林鐵及文資處特別為參與《初夏．旅夢》遊程之旅客準備時空信箱，讓旅客親手將美好回憶乘裝信封寄予代辦所，保存當下美好並化為對未來的期許，2年後(111年)收獲時空信件的當下，重溫美好並相約再會於百年林鐵。

▲ 水社寮車站一隅。（圖／ 賴國華提供）