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快訊／陳時中半夜陪檢1小時！169武漢返國台人檢測完畢

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記者游宗樺、陳乙昇、張君豪、邱中岳、鄒鎮宇／綜合報導

第二次武漢返台包機抵台，機上169名台商及其家屬在桃園機場內接受檢測後，於11日凌晨2時30分，被遊覽車送至中北部的3間檢疫所。此外，中央疫情指揮中心指揮官陳時中從早忙到晚，在包機抵台後也親自到場，時刻緊盯檢疫情況。

第二次武漢返台中第一班抵台的華航包機，原預計10日晚間7時45分降落桃園機場，但202人當中有18人拒絕檢疫、11人消失、4人出現體溫過高等情況，最後剩下169人於晚間9時43分起飛，晚間11時37分抵台。

▲武漢台商專機返台，第一架華航班機進入機棚。（圖／記者林敬旻攝）

▲▼武漢台商專機返台，169人檢疫完成。（圖／記者林敬旻攝）

請繼續往下閱讀...

▲武漢台商專機返台，第一架華航班機進入機棚關門檢疫。（圖／記者林敬旻攝）

指揮中心比照「橫濱模式」，在169名乘客下機後展開全面的檢疫，只要篩檢沒有發燒等徵狀，就統一由遊覽車送往中北部的3間檢疫所進行14天的隔離。

自疫情爆發後，衛福部長陳時中每日行程滿檔、天天開記者會宣布防疫進度，10日除了召開記者會宣布「口罩實名制2.0」之外，也親自到桃園機場坐鎮1小時。

▲▼快訊／陳時中半夜陪檢1小時！169武漢返國台人檢測完畢。（圖／記者游宗樺攝）

▲終於回到家的台人對著窗外揮手。（圖／記者游宗樺攝）

《ETtoday新聞雲》記者實地守候，陳時中於11時55坐車抵達桃園機場，並於1點08分許隨著搭乘遊覽車的機組人員一起離開，隨後5輛空的救護車也跟著離開。169名乘客於11日晚間2時30分搭乘遊覽車離開，其中有乘客對著窗戶揮手，也有人累倒睡著，4輛遊覽車陸續離開，其中1輛為空車。

此外，第二班包機為航班號MU7871的東方航空A330班機，原計畫10日18時30分起飛，延遲到2時08分，預計4時15分抵台。

▼中央流行疫情中心指揮官陳時中。（圖／記者林敬旻攝）

▲中央流行疫情中心指揮官陳時中召開記者會。（圖／記者林敬旻攝）

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