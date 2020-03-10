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解放軍公布巡航影片　轟6飛行員大談「繞島」：敢鬥爭、維護領土完整

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▲解放軍公布空軍訓練影片。

記者蔡紹堅／綜合報導

解放軍空軍10日發布新年度飛行訓練影片《2020奮飛在春天》，3分多鐘的內容展現了殲-20、運-20、殲-16、蘇-35、轟-6K等機型訓練的畫面，也首次展現殲-20與教-10的編隊飛行。一名轟-6K的飛行員還在片中大談先前「繞島巡航」的經驗，表示要時刻保持戰備狀態，不斷提昇實戰能力，堅決維護國家主權安全和領土完整。

▼影片中播放的轟-6K片段，疑似為上月「繞島巡航」畫面。（圖／翻攝影片）

▲▼解放軍公布巡航影片　轟6飛行員大談「繞島」：敢鬥爭、維護領土完整。（圖／翻攝影片）

這一支影片主要展示解放軍空軍今年春天的訓練內容，並搭配軍機飛行員的心聲，殲-20的飛行員陳瀏在影片中提到，在他們空軍部隊，疫情防控緊抓不放，戰備訓練一刻不鬆，「我們要在這場大考中，踐行初心使命、交出合格答卷，以更高的標準提昇實戰化訓練水平，以堅定的信心打贏疫情防控阻擊戰，忠實履行人民空軍的使命擔當。」

▼轟-6K飛行員戴口罩大談「繞島」心得。（圖／翻攝影片）

▲▼解放軍公布巡航影片　轟6飛行員大談「繞島」：敢鬥爭、維護領土完整。（圖／翻攝影片）

此外，影片中也可以看見許多軍機在海上飛行的畫面，其中還有不少鏡頭疑似是2月「繞島巡航」所拍下，空軍轟-6K飛行員楊勇更指出，當他們駕駛「戰神」轟炸機奮飛在這個春天時，當和戰友們勇往直前繞島巡航時，心中都有一個信念，「那就是中華民族不畏艱險、敢於鬥爭的血性膽魄。我們要時刻保持戰備狀態，不斷提昇實戰能力，堅決維護國家主權安全和領土完整。」

▼解放軍轟-6K上月繞台巡航，被我方戰機貼身監控。（圖／國防部）

▲▼共軍再次繞台，我戰機升空貼身監控應處。（圖／國防部提供）

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