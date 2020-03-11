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武漢東航包機也飛了！　192乘客穿防護衣4時15分抵桃機

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▲▼2月3日晚上首批滯留武漢台人搭東方航空包機返台，於武漢天河機場辦理手續。（圖／徐正文提供）

▲2月3日晚上首批滯留武漢台人搭東方航空包機返台時情況。（圖／讀者提供）

記者陳政錄／台北—武漢連線報導

延宕近8個小時，武漢東航包機起飛了！繼第一班華航包機，於10日深夜11點37分抵達桃園機場後，第二班大陸東方航空已於11日半夜2時08分起飛，預計清晨4時15分抵達桃園機場，機上共有旅客192人，以及3名台灣醫護人員。

據悉，東方航空在上機前，備妥300套防護衣，人員須經過核酸檢測確認呈陰性，和體溫量測符合規範，才能登機返台。原預計載回205人，最後旅客人數確認為192人，和3名台灣醫護人員一同返台。

▲▼滯留武漢第二批包機、武漢包機、滯留武漢台灣人在天河機場準備登機。（圖／讀者提供）

▲滯留湖北台灣民眾10日下午抵達武漢天河機場，準備登機時情況。（圖／讀者提供）

回顧第一班華航包機，於10日深夜11點37分返抵國門，機上共169名乘客，主要對象是滯留湖北急需返台人員，包括老弱婦孺和回台就學的子女等，下機後SOP比照「橫濱模式」處理，指揮官陳時中也到場坐鎮。

原華航包機預計10日下午5時從武漢起飛、晚間7時45分降落桃園機場，但18人拒絕配合檢疫、11人消失，造成登機延誤，加上晚間8點55分發生女乘客體溫過高，一家三口被請下機，還有一人出現類似情況，最後機上剩169乘客，延後至晚間9時43分才起飛。

事實上，航班號MU7871的東方航空A330班機，於10日傍晚就已抵達武漢天河機場，原計畫起飛時間為10日18時30分，但因華航包機基於檢疫需要，起飛時間延宕，還有兩包機間隔時間考量，因此東航班機在延宕近8個小時後，終於在11日半夜2時08分起飛，預計清晨4時15分抵達桃園機場。

▼搭乘東航武漢包機民眾，等待八個多小時終於登機。（圖／讀者提供）

▲▼搭乘東航武漢包機民眾，仍在等待登機。（圖／讀者提供）

►修圖修到厭世！這款CP值很可以

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