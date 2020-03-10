香港將擴大入境限制措施　防疫焦點轉移到「防全球輸入」

▲香港特首林鄭月娥發口罩給居民。（圖／香港政府）



記者蔡紹堅／綜合報導

香港特首林鄭月娥10日表示，全球各國陸續出現新冠肺炎疫情，香港的防疫焦點會從原先的「防止內地（大陸）輸入」，轉移至「防止全球輸入」，將進一步擴大入境限制措施。

林鄭月娥指出，目前有確診個案的國家已超過100個，除了中國內地以外，確診個案總數比香港還多的有15個國家，其中很多國已破千例，「每一天我們都在檢視國際形勢而作出相應的應對，這也是早前我提出在今次打這場疫情時，我們需要迅速應變、嚴陣以待。」

▼義大利為歐洲疫情最嚴重的國家。（圖／達志／美聯社）



林鄭月娥提到，國際疫情的急速變化為全球帶來兩方面的挑戰，每個國家和地區都要更嚴謹地處理輸入個案的可能性而要在這方面採取不同措施以防止境外輸入，對香港來說，也要把防疫焦點由先前的「防內地輸入」，轉移至「防全球輸入」。

林鄭月娥表示，根據專家的意見，香港目前仍採取圍堵策略，一方面要防止境外的輸入，另一方面亦要減低境內的傳播，「我們已經對最新的疫情發展作出風險評估，也會推行進一步的限制措施，希望能在今日公布必須進一步接受衛生和檢疫措施限制的國家或地區。」

林鄭月娥強調，在推出相關措施前，他們都會考慮香港的承受能力，「我們要考慮檢疫中心的容量是否足夠，人手方面的安排，還有若送去檢疫的人士之後確診，對於醫管局、公營醫院的隔離病房和病床的壓力。」

▼南韓防疫人員上街消毒。（圖／達志／美聯社）