500公升防疫酒精供糖尿病、身障及長者　彰化3/12免費領取採實名制

▲善心人士黃明朝免費提供500公升75％防疫酒精。（圖／彰化縣議員張雪如提供）

記者唐詠絮／彰化報導

新冠肺炎疫情升溫，民眾搶口罩、額溫槍，糖尿病患者還因為要測血糖，買不到酒精棉片而傷腦筋，彰化有善心人士黃明朝免費提供500公升75％防疫酒精，將於12至14日分別於張雪如議員服務處及彰化市旭光牙醫2處發放，因為酒精有限，領取的民眾採實名制，必須帶相關證明文件，每人將可免費領取50ML的酒精。

▲張雪如與志工自製次氯酸水提供給民眾環境消毒。（圖／彰化縣議員張雪如提供）

新冠肺炎疫情嚴峻，每天都需酒精棉片消毒測血糖的糖尿病患者、還有65歳以上及部份免疫力較低的民眾，總是擔心買不到酒精，甚至有糖尿病患者家屬到藥局買酒精棉片都已經售罄，廣寧樂善團團長張雪如自2月初開始，免費提供民眾、各級學校、機關次氯酸水至今已月餘，有許多糖尿病患者表示，就是因為買不到酒精，只能先拿次氯酸水來當測血糖消毒用。

▲張雪如與志工自製次氯酸水提供給民眾環境消毒。（圖／彰化縣議員張雪如提供）

善心人士黃明朝先生聽聞後，立馬免費提供500公升75％防疫酒精、表示希望能幫到彰化縣糖尿病友與弱勢民眾！彰化縣有2處地點同步提供給糖尿病友及領有中度的殘障手冊、重大傷病卡的病友免費領取裝満50mL的酒精噴瓶！張雪如團長親力親為、廣邀社會愛心人士、發揮傳愛精神，視病如親，在抗疫期間一起努力照顧需要的人。

▲善心人士黃明朝免費提供500公升75％防疫酒精。（圖／彰化縣議員張雪如提供）

*活動時間：3/12至3/14日上午9點30至下午6點、限時限量、發完為止！

*免費領取對象：糖尿病患者，需帶處方簽（測血量需酒精）及65歳以上皆需本人領取，領身障手冊中度以上、75歲以上長者（可代領、代領者限一等親，並持相關證明）

✽酒精提供者：黃明朝先生

✽小噴瓶提供者：允強實業股份有限公司，旭光牙醫診所

✽發放地點：張雪如服務處：員林市員水路二段534號04-8337306

旭光牙醫診所：彰化市旭光路127號04-7233898

張雪如強調，本次活動領取者請務必帶證明文件及現場填寫基本資料，供主辦單位造冊核銷、以實名制領取、敬請配合。因酒精數量有限，若巳發完仍有需要者、請現場或來電登記，若再有酒精到貨再依登記順序通知。

►腦公！你不可以賴帳喔