買家私訊騷擾「這本來就是約友軟體」！　狂妄對話曝光…網怒炸：刷新我視野

▲網路上傳訊息性騷擾仍要負法律責任。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）



記者黃可昀／綜合報導

網路購物的賣家每天遇到形形色色的客人，最怕惡意不取貨，或者口出惡言騷擾的顧客。一名蝦皮女賣家日前將商品寄出後，客人超過期限仍未取貨，不僅態度理所當然還傳送不雅字眼騷擾，逼她交出line的帳號，甚至說「這裡本來就是約友軟體，不然買幾件破衣槓麻（幹嘛）？」

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▲這位買家疑似是用假帳號。（圖／翻攝自爆怨公社）



女賣家在臉書社團「爆怨公社」PO出對話紀錄，商品寄出後買家遲遲不取貨，她只好透過購物平台私訊，對方先是說自己來不及取，要求她把商品寄到朋友那邊，接著突然話鋒一轉，提到「我朋友喜歡妳想約妳，妳也不是都不理嗎？」

當下原PO一頭霧水地回覆，「單純買賣，誰跟你在約，你以為蝦皮是交友網站是不是？」對方仍堅持要她交出line帳號，接下來更說出性騷擾的不雅字眼，「你老公真悲哀，自己女人長那麼美都不擔心，不如給我朋友用。」

這名買家的冒犯言語曝光後，網友全怒轟，「請備份提告」、「有餓成這樣嗎」、「性騷擾開告囉，還有跟蝦皮檢舉會直接鎖帳號喔」、「他朋友就是他自己吧」、「原來蝦皮是約砲軟體，真是刷新我的視野」、「應該也是假帳號」、「他是不是把睪丸跟腦子的位置放錯了？」

根據《性騷擾防治法》第二十條，即使只是言語上的騷擾，只要他人感覺被冒犯，就會被直轄市、縣（市）主管機關處新臺幣1萬元以上、10萬元以下罰鍰。千萬別想說網路言語性騷擾躲得過，即便是用假帳號，檢警也有辦法揪出元凶，別以身試法。

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