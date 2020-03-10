口罩實名制2.0首輪「提供700萬片、約233萬人份」　預購超量就公開抽籤！

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／記者李毓康攝）

記者趙于婷／台北報導

口罩實名制將在3/12正式上路，首輪預購3/18截止！中央流行疫情指揮中心提醒，3/12首輪線上預購初估可提供700萬片，約233萬人份預購量，若預購人數超過預定人數，將於登記截止日隔天公開抽籤，並非先搶先贏，因此民眾不必搶在第一天上線登記。

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▲「口罩實名制2.0」3月12日起試營運線上預購。（圖／指揮中心提供）

指揮官陳時中表示，口罩實名制實施至今已一個多月，為了改善口罩分配不均的問題，及讓沒時間排隊買口罩的上班族、學生等族群便於購買口罩，將於3/12（週四）推出「口罩實名制2.0」，除了現有健保特約藥局及衛生所等實體通路外，新增「線上預購通路」，民眾可透過健保卡、自然人憑證登入平台或健保快易通行動APP進行認證預購。

陳時中提醒，不受身分證末碼單雙號分流限制，但須自付7元運費，成功預購者3月19日收到繳費通知簡訊，務必於指定期限內完成付款（ATM、網路銀行或信用卡），付款後可於3月26日至4月1日持健保卡或系統發放的購買憑證前往超商門市領取，代領者也必須持上述證件，逾期未領者視同放棄領取資格。

指揮中心強調，網路預購機制是提供3月26日至4月1日可購買口罩額度，將視試營運狀況後再行調整，另民眾若不想等候太久，仍可透過原有的健保特約藥局及衛生所等實體通路購買口罩。

▲陳時中說明口罩網購流程。（圖／記者徐斌慎攝）