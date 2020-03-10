台中女暖送「400條護手霜」！醫感動：我們有人手雖裂了，但心卻暖了

▲台中的郭小姐寄400條護手霜到新竹馬偕紀念醫院，免費提供給大家使用。（圖／截自急診醫師的眼睛）

記者簡仲豪／綜合報導

新冠肺炎疫情持續延燒，每位醫事人員堅守崗位，站在第一線守護台灣民眾。今(10)日，有民眾感謝醫事人員的辛勞，免費寄送護手霜給各大醫院使用，急診醫師白永嘉更在臉書發文表示，這名台中的郭小姐寄400條護手霜到新竹馬偕紀念醫院，免費提供給我們使用，讓院方人員非常感動。

「冷冷的下雨天，我們有人手雖裂了，但心卻暖了。」白永嘉表示，台中郭小姐堅持不肯透露姓名，體諒我們醫療人員乾裂的手，特地送400條護手霜給大家使用。他隨後也將手套全數發給院裡的每位護理師、醫檢師、放射師、呼吸治療師、藥師、復健師、批價櫃檯行政、傳護送阿姨、清潔阿姨，把愛心傳遞下去。

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「起初在臉書關注到白醫師的一則貼文，裡面提到護理師的手因為消毒而乾裂的手，那真的是很不舒服，這嚴重的狀況也不可能用一條護手霜可以恢復的，已經是需要去做更專業的相關治療。」郭小姐表示，最近因為疫情關係，加強消毒的手都明顯變乾跟澀，想必在醫院裡第一線醫護及防疫人員，同樣也出現了這個問題甚至更嚴重乾裂，加上還有庫存的護手霜，就想寄送給有需要的人。

「因為有醫事人員在第一線努力，才有台灣控制不錯的疫情表現，這是我身為台灣的一份子，可以替前線人員做的有點小事情。」郭小姐表示，如果有其他醫院單位很需要的可以留言，註明醫院地址和收件人姓名及數量，他會和大家聯絡，免費寄過去！另外，郭小姐特別提醒民眾，這些護手霜只有在送沒有在賣。

白永嘉指出，這位善良郭小姐完全沒有任何商業推銷的想法，純粹只是要貢獻她的愛心，且不是一次性送給我們，而是要持續送給其他醫院的人，這是非常非常罕見的。據悉，郭小姐也在下午贈與彰化基督教醫院1000條護手霜。