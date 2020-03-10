準備暴走！超商打造粉綠「抹茶季」　吃得到超夯抹茶乳酪球、熔岩抹茶布朗

▲全家抹茶季將於明日開跑。（圖／記者蕭筠攝，下同）



記者蕭筠／台北報導

送走粉嫩草莓季後，就是要迎接粉綠抹茶季了，這次全家祭出逾50款抹茶商品打造最新春天抹茶季，其中，門市部分必喝辻利茶舖聯名2款新品「辻利白桃抹茶」及「白玉抹茶紅豆酷繽沙」，還有用巧克力泡芙外皮塞進滿滿抹茶卡士達及黑糖黃豆鮮奶油的脆皮抹茶泡芙，光是外型就讓人淪陷。

另外行動購也有多款抹茶甜點、蛋糕，包括超邪惡的焙茶布朗尼、抹茶瑪德蓮，以及網路人氣爆品起司公爵的靜岡熔岩抹茶布朗，通通都要吃起來。

▲▼全家X辻利茶舖推出全新聯名私品茶共2款。



迎接粉嫩抹茶季，全家網羅超過50款抹茶甜點、飲品，且線上、線下通通都有邪惡抹茶品，這次實體門市找來「辻利茶舖」推出全新聯名私品茶共2款飲品，包括「辻利白桃抹茶」及「白玉抹茶紅豆酷繽沙」，其中，辻利白桃抹茶是首度將經典抹茶注入水蜜桃風味，打造全新水果茶風味，只要一口就能先喝到濃濃蜜桃香，接著抹茶味竄出，十分適合春天來上一杯。

另一款白玉抹茶紅豆酷繽沙，也是首度將白玉加入酷繽沙中，搭配日本靜岡抹茶還放進了紅豆冰淇淋，抹茶控趕快喝起來，明日起正式開賣，數量有限、售完為止。

▲▼邪惡脆皮抹茶泡芙、抹茶紅豆虎皮蛋糕捲。



門市還強勢推出3款抹茶麵包、蛋糕、甜點，其中，最吸引目光的就是這顆「脆皮抹茶泡芙」，選用巧克力泡芙外皮，內餡放進滿滿抹茶卡士達及黑糖黃豆鮮奶油，打造豐富口感，次要推薦的「抹茶紅豆麻糬麵包」，選用日本靜岡抹茶及京都大納言紅豆，內餡則有抹茶紅豆卡士達醬及麻糬，一口就覺得超幸福，另最後一款是選用抹茶蛋糕加上紅豆餡，再以復古虎皮蛋糕捲包裹的「抹茶紅豆虎皮蛋糕捲」。

▲▼抹茶瑪德蓮、抹茶布朗尼以及起司公爵靜岡熔岩抹茶布朗。



同時，全家行動購也推出近50款網路夯品、人氣爆品的抹茶商品，包括和日本最大抹茶餐飲七葉和茶共同開發的抹茶瑪德蓮、抹茶布朗尼以及人氣焙茶製成的焙茶瑪德蓮、焙茶布朗尼等4款聯名燒菓子禮盒，還有網路超夯的起司公爵靜岡熔岩抹茶布朗，使用日本靜岡抹茶加入鮮乳坊鮮乳，口感濃郁滑順；另外激推這款「抹茶乳酪球」，重乳酪蛋糕底搭配手工餅乾及抹茶，冰冰吃更美味。全家抹茶季將於明日（11日）正式開跑。