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228連假「限時咖啡優惠」先看！超商大杯美式3杯100元、中熱拿第2杯1折

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▲▼7-11推出228連假咖啡優惠。（圖／業者提供）

▲4大超商針對228假期推出咖啡優惠活動。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

228連假開跑了，雖目前全台仍受新冠肺炎（COVID-19）影響，但3天假期各地天氣穩定晴朗，預估會有不少出遊人潮。對此，4大超商祭出限時咖啡優惠，包括7-11推出大美式3杯100元、萊爾富中杯熱榛果拿鐵咖啡買1送1，趁著出發前先買上一杯吧。

迎接3天的228假期，7-11City Cafe即日起至3月10日推出一次購買2杯City系列飲品大杯以上（不含Espresso），任選第2杯7折，且加碼於2月28日至3月1日還有大美式3杯100元；全家則於APP商品預售祭出中杯單品熱拿鐵第2杯1折優惠，限量只有10萬組，會員1人限購5組，優惠時間只到3月1日止，且須在3月31日前兌換完畢。

▲▼超商228連假優惠活動。（圖／業者提供）

▲OK mart於雲端商城祭出現煮咖啡大杯美式、拿鐵30杯47折。

另，OK mart在雲端商城OKmall祭出現煮咖啡大杯美式、拿鐵30杯47折，加碼再送會員點數1500點，購買優惠至3月2日止；萊爾富即日起至3月10日前，Hi Café現煮咖啡全品項任選第2杯5折，228假期則加碼祭出「期間限定優惠」，中杯熱榛果拿鐵咖啡買1送1。

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