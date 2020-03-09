新選擇！全家杯裝鮮食推韓式炸醬麵、辣炒雞　7-11關東煮微波也能吃

▲超商冷凍杯裝推全新4款風味。（圖／業者提供，下同）



記者蕭筠／台北報導

因受新冠肺炎（COVID-19）疫情影響，不少人取消出國旅遊也減少外出用餐機率。看準此商機，繼引進4款限量韓國特色冷凍美食掀起搶購熱潮後，超商再度祭出主打韓式、泰式特色之冷凍杯裝鮮食，有泰式打拋燴飯、韓式炸醬麵等共4種選擇，另再加碼推出3款義式系列微波鮮食，全台只有近400間店舖買得到。另7-11即日起將熱食自助區商品冷藏化，包括關東煮、茶葉蛋等都有冷藏式包裝，讓民眾24小時都可以隨時加熱享用。

▲加碼祭出3款義式微波食品。



繼引進在韓國有著「白飯小偷」稱號的江原道雪蟹蟹膏以及3款超夯韓國熱銷商品後，全家今年1月首登場的「媽媽煮藝」冷凍杯裝主食再度出擊，主打超人氣韓式、泰式風味料理推出全新4款鮮食，有泰式打拋燴飯、韓式炸醬麵等口味，同步推出的韓式泡菜燒肉拌飯、韓式辣炒雞，更是選用國知名品牌「大象」辣椒醬拌炒，就是要呈現最道地風味，3月11日起正式開賣。

除外，再看準台人至超商購買微波主食第3名為義式料理，3月11日起也推出全新3款義大利麵、燉飯，包括拿坡里豬排生義大利麵、香濃南瓜豬排燉飯、天使粉紅醬雞排燉飯，且限定只在全台醫院、文教、辦公商圈等近400間店舖販售。

▲7-11從即日起將熱食自助區商品冷藏化。



另，7-11從即日起將熱食自助區商品冷藏化，包括關東煮、蒸包、茶葉蛋及熱狗等都有冷藏式包裝，讓民眾24小時都隨時加熱即食。目前「熱食自助區」及「冷藏包裝」採雙模式並行，讓美味都能24小時全天候供應。