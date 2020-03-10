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雲端最前線／ET民調／600億救經濟！逾7成人仍感到悲觀

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新聞節目中心／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情影響全球經濟，台灣也不例外，在政府端出600億紓困預算後，ETtoday民調發現，68.1%的人對今年台灣景氣感到悲觀，反之樂觀的人只有28.4%，另外如果新冠肺炎疫情擴大蔓延，認為台灣經濟會大幅衰退「一定會」與可能會的人合計佔了83.5%，顯見多數人對於未來的不確定性，仍然相當擔憂，該如何做才能讓度過這一關？《雲端最前線》10日邀請前立法委員沈富雄、國民黨文傳會代理主委王育敏、化學補教老師余天以及時事評論員王時齊與主持人楊文嘉深度探討。

▲▼東區商圈受疫情影響，消費人潮減少，商街再爆空店潮。（圖／記者黃靖惠攝）

▲受疫情影響，商街再爆空店潮。（圖／記者黃靖惠攝）

歐美新冠肺炎疫情惡化、國際油價又暴跌，市場擔憂衝擊再擴大，可能造成全球性經濟衰退。道瓊指數今（10）日暴跌2013點，3大指數跌幅都超過7%，創2008年全球金融海嘯爆發以來最糟表現，台股也受影響跌逾130點，失守10900點關卡。台灣的經濟與金融市場是否能扛過這一波股災？

口罩實名制又將有新措施，2.0版本最快週四上路，為了解決排隊跟上班買不到情形，預計開放網路訂購超商取貨，但加上物流費，換算下來單片價格會更高。近日網路上出現許多口罩再生方法，電鍋、吹風機都有人嘗試，但真的能讓口罩再生？還是就此轉生入土？雲端實驗室現場幫你試！登上《雲端最前線》一同揭秘。

《ETtoday筋斗雲》

《ETtoday新聞雲》

《播吧》

關於《雲端最前線》

根據comScore的統計調查，《ETtoday新聞雲》2016年連續在7、8、9三個月到達率已躍居台灣新聞網站的第一名，全台灣1556萬上網人口中，9月份有1260萬人到訪《ETtoday新聞雲》，比率高達93.4%。網路新聞跟世界各國一樣，幾乎已是台灣民眾最重要、甚至是唯一來源。

當社群媒體的影響力已經超越報紙與電視，《ETtoday新聞雲》在忠孝西路一段4號15樓所建置的新聞直播中心，2016年12月5日正式開台。

 《雲端最前線》為《ETtoday新聞雲》新聞直播中心全新製作的時事政論節目，在緊鄰行政、立法、監察三院政治權力中心的攝影棚內，周一至周五中午12時將以即時多元的雲端直播科技，由關注台灣政治運動變遷超過20年的資深媒體人楊文嘉擔任主持，偕同政治人物、學者專家等來賓，針對立院動態、公共政策、熱門時事、網路聲浪等不同議題，進行即時與深度的評論與解析。

 《雲端最前線》於2016年12月5日正式首播，每周二至周五中午12時現場直播，網友們可同步於《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP，即時收看。

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※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

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