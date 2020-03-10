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染疫、隔離員工也能領薪　富邦產推「企業防疫薪資費用保險」

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▲武漢肺炎疫情在全球延燒。（圖／記者屠惠剛攝）

▲新冠肺炎疫情在全球延燒，富邦產險率先推出「企業防疫薪資費用保險」，以減輕小型企業的負擔。（圖／記者屠惠剛攝）

記者紀佳妘／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情自2019年底開始蔓延，全球確診人數不斷增加。富邦產險率先推出「企業防疫薪資費用保險」，維護染病治療的員工或隔離員工在隔離期間，依舊享有薪資保障，每一企業最高保險金額以30萬元為原則，減輕小型企業的負擔，同時也能保障員工權益。

富邦產險表示，為有效防止疫情擴散，每當有確診病例，其接觸人員即需進行隔離，因此除了影響企業的營運及產能外，員工薪資也成為企業主要成本。

為鼓勵小型企業主願意提供染病治療的員工，及因接觸確診患者而需隔離的員工在隔離期間仍享有薪資保障，富邦產險推出「企業防疫薪資費用保險」，但若是從第三級疫情地區返國需居家檢疫14天或從第二級疫情地區返國需居家自主管理者，則不在承保範圍內。

針對已投保「企業防疫薪資費用保險」的企業，若發生員工感染新冠肺炎，在主管機關要求治療期間仍給付薪資，富邦產險即依企業實際支付的薪資給付保險金，最多以該名員工全民健保月投保薪資為上限。

不過，若是因接觸確診患者而需隔離者，富邦產險指出，經主管機關要求隔離期間仍給付薪資，即依企業實際支付的薪資給付保險金，最多以該名員工全民健保月投保薪資的50%為上限。

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