滯留湖北逾1個月！「橫濱模式」今晚返台　彰化鄰長夫妻：感謝國家大力幫忙

▲縣長慰問滯留湖北的鄰長夫妻家人。（圖／彰化縣政府提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化溪湖鎮1名鄰長帶著結婚多年的陸配妻子，春節前趕回湖北奔喪，留下3名小孩給84歲老母親照顧，最小的才剛滿1歲，沒想到卻遇上新冠肺炎疫情爆發，至今已經1個月仍無法回台，寫信告訴里長企盼台灣政府能替她想辦法，如今好消息傳來，10日將以「橫濱模式」搭機返台，更感謝國家大力幫忙！

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▲里長出示與鄰長夫妻微信對話。（圖／記者唐詠絮翻攝）

滯留湖北台人第二批包機時間傳出敲定由台灣華航、大陸東方航空10日晚間共同執飛，今、明先後分送各235人，共470名台商從武漢返回台灣，鄰長夫妻也在名單之列，上午里長非常高興的說，鄰長是9日晚上臨時被通知今天要搭機返台，早上已經要去機場途中了，2人對於能返回到台灣，相當的雀躍。

▲鄰長妻子寫信泣訴。（圖／里長提供）

鄰長太太在元宵節當天，寫了3頁長信用微信方式寄給里長，她也一直在手機旁等待有回台的好消息，她在信中最末段寫上「從2月2日至今，都沒有班機可以返台，她想念3個小孩，尤其是才剛滿周歲的小寶貝，這群小寶貝是不是也一樣想念遠在大陸不能回台的爸爸及媽媽」，讓人看了不禁鼻酸。

▲縣長慰問滯留湖北的鄰長夫妻家人。（圖／彰化縣政府提供）

里長說，鄰長與鄰長妻子結婚10多年，生下3個小孩，最小的剛滿周歲，家中小康，但因為兩人目前都滯留在湖北無法回台，一顆心都懸念著家中老小，鄰長只能藉由微信及電話關心老母親及小孩狀況。

▲鄰長妻子寫信泣訴。（圖／里長提供）

據里長說，鄰長夫妻都住在湖北鄉下老家，距離都市較遠，民生物資較缺乏外，身體都非常的健康，2人回台也必須遵守檢疫措施才返回溪湖，但無論如何總是回到台灣，也比較安心了。

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