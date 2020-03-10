快訊／18人未配合檢疫、11人消失！第二批武漢包機延誤4小時173人登機

▲武漢台商專機10日晚間分2批次返台。（圖／記者林敬旻攝）

記者趙蔡州／綜合報導

滯留湖北第2批台灣人，將於10日晚間分別搭乘華航、東航回台，兩班班機預計載回400多人。第一班華航專機原本預計下午5點要從武漢起飛、晚間7點45分降落桃園機場，結果因為檢疫問題，加上18人未配合檢疫、11人未報到（皆未登機），最後總共173人登機，預計晚間9時00分起飛，並於深夜11時07分抵台，比原本預計的時間延誤了4小時

中央流行疫情中心指揮官陳時中表示，包機晚間抵台後會在停機坪定好一定範圍，「一架飛機下客後，第二架才能飛進來」，包機返台在地面上規格，與第一次武漢包機是一樣的，不過因為要同時檢驗兩班，有些人員會就地休息，有些人就直接換班，以上次經驗，中間需要有3小時的作業時間較為充足。

請繼續往下閱讀...

▲武漢滯留台商準備登機畫面。（圖／受訪者提供）

此次包機任務將運送滯留湖北極需返台人員，包含老弱婦孺和回台就學子女等，並完成檢疫措施，兩架專機總共預計會載回400多人，除了先前向大陸提出的急需返台121人外，還有老弱婦孺、須返台就學子女等，下機SOP將比照「橫濱模式」處理。

指揮中心10日下午公佈了隨機醫護人員名單，分別為4位醫師、9位護理人員。陳時中指出，醫師團隊包含一位領隊醫師，另有檢疫醫師、小兒科、婦產科醫師等，對於老幼婦孺與孕婦等照顧，已經都做了萬全準備，相關藥物急救箱也有先準備起來。

►全歐洲瘋狂討論台灣！法國YouTuber曝主因：很欣慰住在台灣

►壞壞摸到一粒！孕媽「那邊爛」拖3個月 醫內診驚：已經末期了