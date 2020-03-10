義大利確診破9000！中國紅十字會：考慮派專家赴當地支援抗疫

▲中國紅十字會考慮派專家團隊赴義大利。（圖／路透，下同）



記者邱茀濱／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情嚴峻，全球超過95個國家、10萬人確診染疫，其中義大利為歐洲重災區，確診人數超過9000人，總理孔蒂（Giuseppe Conte）10日隨即宣布全境封鎖，國內的體育賽事也將全面暫停。對此，中國紅十字會10日透露，正考慮向義大利派遣志願專家團，以支援該國抗疫。

綜合媒體報導，孔蒂9日晚間在記者會上宣布全國封鎖，「（北部）紅色警戒區（Red Zone）的所有措施現在擴展到全國範圍」，並且禁止所有公共活動。他說，此舉是為了保護公民，尤其是那些健康狀況脆弱的民眾。不過，他10日再簽署法令，禁止全國舉行集會，並宣布全國封城，除了工作或看病外，不准離開居住地區；國內體育賽事也將全部暫停。

中國紅十字會會長陳竺向《環球時報》透露，本會正考慮向義大利派遣專家團隊，以支援該國抗疫，目前已向對方就此事進行了討論。

另一方面，中國外交部10日的記者會上，有人問及「中方是否計劃從意大利接回中國公民？」發言人耿爽對此回應，中國政府高度重視在義中國公民的安全與健康，駐義大利使領館已多次敦促義方採取切實措施，重視解決他們在健康安全方面的關切。

耿爽呼籲，在義大利廣大僑胞、留學生、中資企業員工科學理性看待疫情，冷靜應對，避免恐慌，加強自身防護，遵守義方疫情防控措施，同時要避免無序流動帶來的交叉感染風險。「我們會密切關注疫情發展情況，採取一切必要措施，維護海外中國公民的安全和正當合法權益。」

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