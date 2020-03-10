　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

義大利確診破9000！中國紅十字會：考慮派專家赴當地支援抗疫

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼ 義大利乘客戴著口罩從火車上走下來。。（圖／路透）

▲中國紅十字會考慮派專家團隊赴義大利。（圖／路透，下同）

記者邱茀濱／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情嚴峻，全球超過95個國家、10萬人確診染疫，其中義大利為歐洲重災區，確診人數超過9000人，總理孔蒂（Giuseppe Conte）10日隨即宣布全境封鎖，國內的體育賽事也將全面暫停。對此，中國紅十字會10日透露，正考慮向義大利派遣志願專家團，以支援該國抗疫。

綜合媒體報導，孔蒂9日晚間在記者會上宣布全國封鎖，「（北部）紅色警戒區（Red Zone）的所有措施現在擴展到全國範圍」，並且禁止所有公共活動。他說，此舉是為了保護公民，尤其是那些健康狀況脆弱的民眾。不過，他10日再簽署法令，禁止全國舉行集會，並宣布全國封城，除了工作或看病外，不准離開居住地區；國內體育賽事也將全部暫停。

▲▼ 義大利羅馬展開防疫作業，身穿防護衣的工作人員正準備對建築物消毒。（圖／路透）

中國紅十字會會長陳竺向《環球時報》透露，本會正考慮向義大利派遣專家團隊，以支援該國抗疫，目前已向對方就此事進行了討論。

另一方面，中國外交部10日的記者會上，有人問及「中方是否計劃從意大利接回中國公民？」發言人耿爽對此回應，中國政府高度重視在義中國公民的安全與健康，駐義大利使領館已多次敦促義方採取切實措施，重視解決他們在健康安全方面的關切。

耿爽呼籲，在義大利廣大僑胞、留學生、中資企業員工科學理性看待疫情，冷靜應對，避免恐慌，加強自身防護，遵守義方疫情防控措施，同時要避免無序流動帶來的交叉感染風險。「我們會密切關注疫情發展情況，採取一切必要措施，維護海外中國公民的安全和正當合法權益。」

▲▼義大利新冠肺炎，米蘭地鐵一名配戴口罩的男性乘客。（圖／路透）

 

►酒精乾洗手下殺3折！～爆搶防疫神水來囉～

ET快訊
快訊／華航包機1女乘客「體溫37.1度」　一家三口被請下飛機
昨天才暴跌…美股期指「漲到熔斷」！　三大指期貨瘋狂反彈
1乘客體溫過高！華航包機「滑回停機坪」　起飛時間未定
幕後／專機接回滯留國人沒讓步！採台橫濱模式　關鍵轉折曝光
金價多頭上看1800美元！黃金王子教你「倒三角投資術」穩賺
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

媽媽體溫37.1度未過關！武漢華航包機重開艙門檢疫　一家三口將下機

義大利確診破9000！中國紅十字會：考慮派專家赴當地支援抗疫

封城48天首抵武漢　習近平獻上感謝「有武漢人犧牲，才有防疫向好」

分享防疫經驗！中國與10個太平洋島國開「視訊會議」

「鑽石公主號」女病人在日康復　返港2天又被驗出陽性確診！

北京防疫期間關閉181景區　官方：退團費用達107億元

「最早開始、最晚結束」　武昌方艙醫院運行35天後休艙

香港將擴大入境限制措施　防疫焦點轉移到「防全球輸入」

女大生捐壓歲錢「贈學校2噸消毒液」　網驚：我的只夠買一包口罩

美商會長「建議川普買下台灣」　陸學者：根本是妄想！

大型狗奴天堂！台中「寵物餐廳」　10隻阿金任人摸...她直呼：好療癒

台電3工人搭流籠下班慘死！ 「說了不能載人」他嘆：有人便宜行事

陸女機上對空姐狂咳遭鎖喉壓制 下秒失控怒吼：我犯什麼錯了！

台灣背包客遊印度被趕出旅館！ 因疫情慘變人球...她嘆：很扯

詭異！機車親子雨衣超像神主牌網笑：Joeman這姿勢很不OK

騎士逆向撞車...狂跳針嗆：怎樣啦 抄球棒想動手！嗆民眾「不爽逆？」

日男讚台灣防疫政策「讓人安心」 支持加入WHO：全世界都該學習

萌貓梳毛「白眼翻到後腦」氣噗噗　表情包get！網虧：需要潤髮嗎？

桃園野溪秘境！全台唯一瀑布溫泉 她穿比基尼享受腳底「天然SPA」

日薪300照做...他分享勵志經歷　街頭演出2年存「人生第一桶金」

媽媽體溫37.1度未過關！武漢華航包機重開艙門檢疫　一家三口將下機

義大利確診破9000！中國紅十字會：考慮派專家赴當地支援抗疫

封城48天首抵武漢　習近平獻上感謝「有武漢人犧牲，才有防疫向好」

分享防疫經驗！中國與10個太平洋島國開「視訊會議」

「鑽石公主號」女病人在日康復　返港2天又被驗出陽性確診！

北京防疫期間關閉181景區　官方：退團費用達107億元

「最早開始、最晚結束」　武昌方艙醫院運行35天後休艙

香港將擴大入境限制措施　防疫焦點轉移到「防全球輸入」

女大生捐壓歲錢「贈學校2噸消毒液」　網驚：我的只夠買一包口罩

美商會長「建議川普買下台灣」　陸學者：根本是妄想！

油價戰爆發！沙國4月「日產1230萬桶」　股價秒飆回

第二批包機怎麼談成功？　王定宇：負責總指揮是陳其邁

楊超越「自拍照有菸」秒刪仍惹議！　室友身分曝光…被砲轟道歉：給她添麻煩了

BTS「睽違10個月回歸碰上肺炎」演唱會也泡湯　RM吐真話：很痛苦、非常委屈

快訊／華航包機1女乘客「體溫37.1度」　一家三口被請下飛機

媽媽體溫37.1度未過關！武漢華航包機重開艙門檢疫　一家三口將下機

中學五人制／衛冕軍竹縣博愛再闖決賽　教練坦言很訝異

新冠肺炎影響再＋1　盧廣仲春季巡迴「4場全延期」

中職／熱身賽19戰64轟太驚人　聯盟澄清非庫存彈力球

中職／桃猿新洋投尼寇力初亮相　先賞中信兄弟3上3下

他買鹹酥雞一抬頭盯菜單… 視線全歪「貢丸好飽滿」嗨傻

大陸熱門新聞

患者插管病逝！麻醉醫師崩潰哭　同事隔玻璃舉起一張紙

武漢第二批包機　台商證實獲通知

封城後48天！習近平抵武漢考察疫情

華航起飛時間曝　機場站滿檢疫員

疫區護理師許願：給兒梅西球衣　結局讓她嚇傻

2女童19樓墜亡！現場照曝光網秒懂

美怪陸不給數據防疫　耿爽：中國始終公開透明

愛情長跑7年！新郎警婚前接到一通電話後「消失了」

登機前狂嗑退燒藥！姐弟中標「義大利逃往北京」…

為挽留女友...男打給機場「她已確診」

零號病人到底是誰？最新時間點曝

玩沙遭活埋　7歲妹被找到已是死屍

武漢直擊台商赴機場　確認陰性才上車

WHO中國代表：我們很真誠保護台灣人健康

更多熱門

相關新聞

醫療險免30天等待期　金管會說話了

醫療險免30天等待期　金管會說話了

新冠肺炎（COVID-19）疫情升溫，保險業者陸續推出醫療險保單免30天等待期，引起金管會認為「假關懷、真促銷」的疑慮，不過今（10）日進一步說明，若是既有保單取消或縮短等待期，可採備查的方式，不用核准送審。換句話說，引發爭議的醫療險將「一視同仁」，只要是法定傳染病，業者都可申請備查。

第二批包機延誤2小時173人登機

第二批包機延誤2小時173人登機

沒遊客餵鹿仙貝

沒遊客餵鹿仙貝

疫情衝擊台股　金管會喊話免驚

疫情衝擊台股　金管會喊話免驚

封城48天首抵武漢　習近平：感謝武漢人

封城48天首抵武漢　習近平：感謝武漢人

關鍵字：

新冠肺炎COVlD-19武漢肺炎義大利中國紅十字會

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 蔡阿嘎 想見你 劉真 反送中 捷運環狀線 Kobe 口罩 寄生上流 畢書盡 韓國瑜 WHO 尹衍樑 王令麟 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

羅志祥突爆分手周揚青…經紀公司首發聲！

台北男夜衝新竹給大一女友生日驚喜　她正和前任嘿咻

6男揪17歲妹開毒趴「輪流玷汙」！清潔工見暴斃裸屍嚇壞

陳艾琳認了「約過砲」老公也知道！

姊染新冠肺炎亡　健身教練伴屍24小時求救：我們被拋棄

小彬彬放閃小13歲越南女友！網：旁邊是你阿姨嗎

像颱風天！7縣市大雨特報越晚越冷　下波更凍探10度

莉婭認了「我喜歡女生」

第二批包機延誤2小時173人登機

只丟1塊錢！他海存8桶重破400kg　粗估金額曝光

JIN「超稀有黑卡」韓網全跪了

陳綺貞陷不倫戀「近況曝光」！

路易莎必點飲品！內行答案一面倒

即／義大利全國封城！　不准離開居住地

辛龍集氣劉真「心碎發文」：我的寶貝太想媽媽了

更多

最夯影音

更多
大型狗奴天堂！台中「寵物餐廳」　10隻阿金任人摸...她直呼：好療癒

大型狗奴天堂！台中「寵物餐廳」　10隻阿金任人摸...她直呼：好療癒
台電3工人搭流籠下班慘死！ 「說了不能載人」他嘆：有人便宜行事

台電3工人搭流籠下班慘死！ 「說了不能載人」他嘆：有人便宜行事

陸女機上對空姐狂咳遭鎖喉壓制 下秒失控怒吼：我犯什麼錯了！

陸女機上對空姐狂咳遭鎖喉壓制 下秒失控怒吼：我犯什麼錯了！

台灣背包客遊印度被趕出旅館！ 因疫情慘變人球...她嘆：很扯

台灣背包客遊印度被趕出旅館！ 因疫情慘變人球...她嘆：很扯

詭異！機車親子雨衣超像神主牌網笑：Joeman這姿勢很不OK

詭異！機車親子雨衣超像神主牌網笑：Joeman這姿勢很不OK

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面