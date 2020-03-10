姊染新冠肺炎亡　健身教練「進行人工呼吸」伴屍24小時求救：我們被拋棄了

▲盧卡斯拿手機自拍求救，而身後床上躺著的姊姊遺體。（圖／翻攝Luca Franzese臉書）

記者陳俊宏／綜合外電報導

義大利新冠肺炎（COVID-19）疫情迅速延燒，9日暴增1797例確診，總理孔蒂（Giuseppe Conte）10日宣布全國封鎖，時間到4月3日為止。而那不勒斯一名健身教練則自拍影片求救，他說，已和死去的姊姊關在家中24小時，等待新冠病毒檢測結果，但至今無人告知他們任何訊息，「我們感覺被拋棄了」，後來證實是陽性反應。

義大利媒體報導，這名拍片求救的男子是盧卡斯（Luca Franzese），他的姐姐德雷莎（Teresa Franzese）去世，享年47歲。

盧卡斯在臉書PO出影片，是他拿手機自拍，而身後床上躺著的姊姊遺體。他說，姐姐疑因新冠肺炎死亡近一天，但沒有機構能提供有關該做什麼的指示，真是無能為力的政府，「我已經和死掉的姐姐關在家中24小時，我們一直在等待新冠病毒檢測結果，但沒有人告訴我們任何消息，感覺我們被拋棄了。」

▼盧卡斯拍影片說姊姊新冠病毒檢測是陽性。（圖／翻攝Luca Franzese臉書）

而死者生前患有癲癇並接受治療，沒有其他疾病。7日晚間，死者感到身體不適，且出現新冠肺炎的典型症狀；救護人員到場除了證實死亡，無能為力。家屬要求檢測是否罹患新冠肺炎，但對方說沒有相關工具，且不允許搬運遺體。

盧卡斯說，為了使姊姊恢復生命，他對姊姊進行口對口人工呼吸，擔心這可能會感染，該影片至今已超過11萬人分享。他後來又PO出新影片說，姊姊的新冠病毒檢測為陽性。

報導說，在公寓中除了盧卡斯和姊姊外，還住著他的年邁父母、另外一名姊姊一家四口，這7人在家中自我隔離。而官方回應，已聯繫副市長帕尼尼（Enrico Panini）來處理此案。

綜合外媒報導，新冠肺炎在義大利迅速擴散，9日確診新增1797例、97人，目前累計共9172人染病、463病死。總理孔蒂10日簽署法令，禁止全國舉行集會，並宣布全國封鎖，所有人除了工作或看病外，不准離開居住地區。