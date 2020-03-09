快訊／道瓊開盤暴跌破1800點！觸發熔斷機制　美股全線重挫

▲美股周一開盤重挫，觸發熔斷機制。（圖／路透）



記者王致凱／綜合報導

美股開盤全線暴跌！道瓊工業指數周一（9日）開盤立刻暴跌逾1800點，原油、科技類股重挫。道指和標普500指數開盤10分鐘內下跌達7％，那斯達克指數下跌破6.86％，觸發首層熔斷機制，暫停交易15分鐘。

當地時間上午9時49分（台灣時間21時49分）重啟交易後，美股跌勢仍持續擴大，標普500指數跌幅超過7％；道指跌大跌超過2000點。

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美股熔斷機制（Circuit Breaker）共有三層關卡，目的是防止股票市場價格波動過大，並給予投資人更多時間充分考慮操作。第一道關卡於標普500指數跌幅達7％時觸發，市場暫停交易15分鐘。

若股價跌勢仍持續擴大，當標普500指數跌幅達13％時觸發第二道關卡，將再次暫停交易15分鐘。另外，一旦標普500指數跌幅達20％，將觸發第三道關卡，暫停交易直到收盤為止。

由於美股持續崩跌，也為周二的亞洲股市埋下未爆彈。台北股市周一出現外資狂砍持股的戲碼，單日大賣台股高達545.58億元，是12年半來大量，也創下史上第三大紀錄，前兩次出現在美國次貸風暴時，分別是2007年7月27日大賣623.98億元，另外則是2007年3月12日單日出貨549.37億元。

在外資大賣下，台股今日摜破「萬一」關卡，暴跌344.17點或3.04%，收在10977.64點，成交量2309.72億元，並且失守年線支撐。其中，蘋概三王開低走低，台積電（2330）以305.5元作收、下跌3.02%；股王大立光（3008）收在4405元、下跌3.5%；鴻海（2317）收在79.1元、下跌2.1%。

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