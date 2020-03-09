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Android用戶注意！8款Haken惡意程式進駐Google Play

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▲間諜、駭客示意圖。（圖／CFP）

▲「Haken」是一款「點擊」（clicker）惡意程式。（圖／CFP）

記者王曉敏／綜合報導

資安業者Check Point日前揭露一個全新的「點擊」（clicker）惡意程式家族「Haken」，其目前才剛剛開始於Google Play中發展，並成功進駐其中8款Android App中，總計下載次數逾5萬次。

「Clicker」是一種能模仿用戶執行廣告「點擊」的惡意程式，近來對行動設備的威脅日益嚴重。此前，UpsteamSystems發布報告揭露，名為「ai.type」或「BearClod」的點擊器背後活動及操作規模有所增加，該告報在Google Play上共發現了47款相關App，總下載次數超過7800萬次。而日前Check Point發布報告指出，其在監視「BearClod」活動時找到了另一款惡意程式家族「Haken」。

據報告，當使用者從Google Play下載了被嵌入Haken的App後，會先與遠端伺服器進行通訊以獲取其配置，接著再注入程式碼至Ad-SDK（如Facebook Ad Center及Google AdMob等平台），以攔截這些App的付費收入。

其涉及的App大多是拍照工具和兒童遊戲，包括：Kids Coloring、Compass、QRcode、Fruits coloring book、soccer coloring book、fruit jump tower、ball number shooter和Inongdan。目前Google已移除上述8款App，而這些App開發者也已重新上傳了未受感染的新程式。

Upstream執行長Dimitris Maniatis指出，雖然用戶從Google Play下載的App大多是安全的，但由於其規模及設定，很多流氓App仍能克服其審核流程與安全機制。「諷刺的是，那些旨在讓設備功能更好並使生活更輕鬆的App通常最有可能受到危害，去年全球有22.32%的惡意App屬於工具／個性化／生產力類別。」

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