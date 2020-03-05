蘋果推播通知解禁！App經用戶同意可發送廣告推播

▲過去蘋果禁止 App 將推播用於「廣告、促銷或直接行銷目的」。（示意圖／CFP）

記者王曉敏／綜合報導

未來只要用戶同意接收廣告，蘋果將允許 App 推播廣告內容。

蘋果昨（4）日更新了 App Store 審核指南，此次更改包含評論回應、資料收集及存儲，以及行動設備管理等方面的內容，其中也更改了其過去嚴格限制的推播通知規範。過去蘋果禁止 App 將推播用於「廣告、促銷或直接行銷目的」，但最新規範將允許 App 在「用戶明確同意」的情況下向用戶發送行銷內容。

科技網站《The Verge》推測，之所以會有這樣的變化主要是先前蘋果也曾自己違規，用推播通知來推廣 Apple Music 及《Carpool Karaoke》節目。若其他 App 發送這樣的推廣內容將可能會被禁止或撤銷其發送推播通知的權利，為此蘋果因其雙重標準而飽受批評。

雖然蘋果解禁了 App 廣告通知推播限制，但用戶也無須擔心手機內密布著促銷優惠等廣告通知，一方面，蘋果要求 App 需在用戶同意的情況才能推播，另一方面，用戶隨時可以透過設定關閉通知。

此外，蘋果此番審核指南更新也包含了其他內容。於過去 4 年來出廠的 iPhone 中已有 77% 設備更新至 iOS 13，而 iPadOS 13 的使用率也上升至 79%。這意味著對開發人員而言，使用最新的技術來更新其 App 相當重要。

據《9to5Mac》報導，蘋果提醒開發人員，需於 4 月 30 日前提交其更新的 App。這些更新後的 App 將可適用於深色模式、ARKit 3 及 Core ML 3 等功能。蘋果也要求開發人員需將 App 適用於蘋果最新推出的設備，包括 iPhone 11 Pro Max 及第 7 代 iPad 等。