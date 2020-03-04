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臉書行動版新介面曝光！　各項功能以「方塊」取代「條列」...版面更清爽活潑

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▲▼臉書測試App新介面。（圖／截自Facebook）

▲臉書App功能表介面更新。（圖／截自Facebook）

記者王曉敏／綜合報導

臉書於去年的年度開發者大會F8 1019上發布了全新的服務介面，自今年初開始陸續有用戶參與測試體驗，預計今年春季將向全球用戶推出。相較於桌機版的大規模改版，行動版的介面調整較不明顯，但兩者設計語言一致，皆以「方塊」取代原先的「條列式」，讓整體設計更為活潑且一目了然。

此前，已有極少數用戶被選中體驗桌機版新界面，其中最大的更動，是將動態牆區塊擴大，而原先置於畫面左側的Messenger、Watch及Marketplace及右上方的通知等鍵，全數改到頁面最上方，整體設計淡化了臉書過去具代表性的「藍色」，並提供了「深色模式」。

最近，臉書似乎也開始向用戶發布行動版的介面更新，《ETtoday新聞雲》記者也取得了新版本，比較新舊版功能表的差異，舊版功能表為條列式搭配圖示，新版則改為「方塊式」，把各項功能分開成一塊塊的區域，整體設計與iOS的「捷徑」App相當類似，而下方其他展開式選項顯示方式，同樣為長條的方塊狀。

隨著臉書提供的服務愈加多樣，這樣的設計能幫助用戶更容易找到自己尋找的功能。

稍早前臉書已正式發布Messenger App的新UI介面，大幅簡化了整體界面。刪除過去凌亂的小遊戲及發現等頁面，強化最基本的「聯絡人」功能。新介面設計無論是桌機版、行動版或Messenger App，整體視覺都更為一致。

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