臉書行動版新介面曝光！　各項功能以「方塊」取代「條列」...版面更清爽活潑

▲臉書App功能表介面更新。(圖/截自Facebook)

記者王曉敏/綜合報導

臉書於去年的年度開發者大會F8 1019上發布了全新的服務介面,自今年初開始陸續有用戶參與測試體驗,預計今年春季將向全球用戶推出。相較於桌機版的大規模改版,行動版的介面調整較不明顯,但兩者設計語言一致,皆以「方塊」取代原先的「條列式」,讓整體設計更為活潑且一目了然。

此前,已有極少數用戶被選中體驗桌機版新界面,其中最大的更動,是將動態牆區塊擴大,而原先置於畫面左側的Messenger、Watch及Marketplace及右上方的通知等鍵,全數改到頁面最上方,整體設計淡化了臉書過去具代表性的「藍色」,並提供了「深色模式」。

最近,臉書似乎也開始向用戶發布行動版的介面更新,《ETtoday新聞雲》記者也取得了新版本,比較新舊版功能表的差異,舊版功能表為條列式搭配圖示,新版則改為「方塊式」,把各項功能分開成一塊塊的區域,整體設計與iOS的「捷徑」App相當類似,而下方其他展開式選項顯示方式,同樣為長條的方塊狀。

隨著臉書提供的服務愈加多樣,這樣的設計能幫助用戶更容易找到自己尋找的功能。

People will start seeing some of these updates in the Facebook app right away, and the new desktop site will come in the next few months. pic.twitter.com/AQcNZPN1jW