負壓隔離病房該站哪？專業醫師曝「1淨土」：內行都知道

▲專業醫師曝進入負壓隔離病房應該要站在哪裡才能避免感染。（圖／高醫提供）

記者簡仲豪／綜合報導

新冠肺炎疫情延燒，醫事人員承受院內感染的高風險，一些外包人員例如醫院的看護、洗衣工、清潔工，或是遊走於各大醫院手術室與病房的業務人員，都可能成為防疫破口。體恤他們的辛苦，陽明醫學博士胸腔重症醫師蘇一峰在個人臉書上分享關於「進入負壓隔離病房要站在哪裡，才能避免被傳染。」的相關文章。

「還記得住院醫師訓練的時候，剛到負壓隔離病房時，老師就告訴我一件重要的事，就是去看負壓隔離病房的病人時，站在那裡很重要。」蘇一峰表，有經驗的醫師都會站在「病房入口病床腳側」這一塊地方！因為那裡的空氣最乾淨，千萬不要站在病床頭側出風口處，因為這邊要吸入病房的髒空氣，所以最多病菌(病毒)！

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蘇一峰提及，最近美國醫學會官方期刊JAMA刊登了一篇來自新加坡的病房採檢研究，裡頭發現：病房中到處都能採檢到冠狀病毒，但是空氣中為陰性，表示這研究支持冠狀病毒沒有空氣傳染的可能性。但他認為，這篇研究不應該是這樣去判讀， 因為病房的空氣中雖然沒有病毒被發現，但是在負壓的出風口扇葉上面，卻能採檢到病毒反應，代表空氣中仍然有病毒，只是已經被出風口把空氣給抽掉！而扇葉上面因為處理帶有病毒的空氣，所以才有病毒反應！

▲蘇醫師將病房內標示出各個點的病毒含量高低。（圖／截自蘇一峰粉絲專頁）

蘇一峰將防疫期間需要進出醫院病房得人員提供4個重點：

1.病房到處都是，地板桌子道處都有，疑似接觸傳+飛沫傳染

2.清潔工打掃後，病房全部檢測不到陰性，清潔人員很重要

3.浴室馬懂與患者糞便都有病毒，要小心糞口傳染

4.空氣中雖然沒有病毒，但是不代表有沒有「空氣傳染」，因為病房中的排氣恐中仍驗得出病毒，代表然有「空氣傳染」疑慮