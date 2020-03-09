深夜變天！明上半天北台灣防大雨　夜間冷空氣報到「低溫探14度」

▲明上半天北部嚴防大雨。（圖／記者林敬旻攝）

記者李宜秦／台北報導

今日各地天氣穩定，大台北地區白天出現30度高溫，中央氣象局表示，今晚至明早將有鋒面通過，預計深夜起全台各地都有雨，屆時將由北往南天氣劇變，明日下半天水氣減少，冷空氣接力報到，明晚北台灣低溫約僅14度。

氣象局表示，今日各地低溫大部分都在19度以上，白天各地高溫都在27度以上，其中大台北地區、中南部地區及台東甚至出現30度左右高溫；深夜鋒面接近，天氣將明顯轉變，中部以北及東北部地區將轉為有短暫陣雨或雷雨的天氣，有時候雨勢會比較明顯一些。

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氣象局預報員王品翔表示，今晚到明早有鋒面通過，今天深夜起至明上半天全台各地都有雨，中部以北、宜花地區將有雷雨或局部大雨，中南部地區則會有局部短暫降雨。

▲今晚鋒面報到變天。（圖／翻攝自Facebook／台灣颱風論壇｜天氣特急）

王品翔表示，明日下半天水氣減少，緊接著將有東北季風報到，屆時錦盛迎風面的北部、東半部會有降雨，預計明晚到後天清晨是最冷時段，北台灣低溫僅剩14度。

王品翔表示，週四冷空氣減弱，週五又有鋒面通過，且週六東北季風增強、華南雲系移往台灣，因此週五、六各地都會下雨，尤其週六雨勢較大，低溫部分則又會下探至14度，直到下週一才會回升。週日水氣減少，降雨狀況和緩，僅北部、東半部會有局部短暫降雨。

臉書專頁「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，目前冷暖空氣在中國華中華南交會，鋒面今天夜晚就會抵達，屆時將由北往南天氣劇變，明天凌晨至午前將有雷雨，其中北部、中部與山區為雨區熱點，南部、花東則為多雲或短暫陣雨，鋒面通過後北部地區轉濕冷，直到週三各地才會放晴。