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「冷空氣挾雨」一周三變天！全台轉濕冷回到13℃　吳德榮：高低溫起伏很大

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▲▼「冷空氣挾雨」一周三變天！全台轉濕冷回到13℃　吳德榮：氣溫高低起伏很大。（圖／中央氣象局）

記者許力方／綜合報導

乍暖還寒難將息，中央氣象局表示，受東北季風影響北台灣明顯轉涼，3日風向漸轉偏東風、降雨也略緩和，各地普遍回溫，短暫一天空檔，4日（周三）又有一波冷空氣報到，北部、東北部降溫變天濕冷，因水氣較多，5日（周四）起高山並有降雪機率，最低溫約落在5日清晨，中部以北下探14度。

前預報中心主任吳德榮在《三立準氣象》中預報，每天春天都有一段時間，亞洲大陸的冷空氣開始減弱，太平洋的暖氣團增強，這段時間冷暖空氣交替影響台灣，造成氣溫變化大、降雨不斷變動，特徵是快速的天氣變化，對北部影響較大。

▲▼「冷空氣挾雨」一周三變天！全台轉濕冷回到13℃　吳德榮：氣溫高低起伏很大。（圖／中央氣象局）

▲▼「冷空氣挾雨」一周三變天！全台轉濕冷回到13℃　吳德榮：氣溫高低起伏很大。（圖／中央氣象局）

從未來5天氣溫趨勢圖來看，台北3日先回暖一天，可見陽光，4日又一波冷空氣南下，這波東北季風很濕，雖未達到冷團強度，但高溫下降明顯，台北僅剩17度，5日雨勢較少，低溫變化不大。吳德榮提醒，這次天氣變化高低起伏在白天變化相當大，6日台灣又進到暖氣團中，這段時間日夜溫差大，逐日氣溫變化大、單是高低溫變化也大。

氣象局表示，3日東北季風稍微減弱，風向漸轉偏東風，降雨也略為緩和，除迎風面東半部有局部短暫雨，北部山區有零星短暫雨外，其他地區多雲到晴。氣溫方面，各地普遍回溫，預測北部、東北部及東部高溫將回到23至25度，其他地區26至30度，低溫則變化不大，約14至19度。

預計4日又有一波東北季風增強，北部、東北部氣溫下降，這波變天鼠魚較為濕冷的天氣，氣象局指出，中部、東部、東南部地區及南部山區也會轉為有局部短暫雨的天氣，5至6日（周五至六）清晨受東北季風及華南雲雨區東移影響，北部東較涼，水氣多有短暫雨，其他地區也有零星短暫雨，高山並有降雪的機率，預估中部以北及東北部低溫下探14度。

氣象局預報，6日白天起東北季風減弱，氣溫回升，中南部周末高溫上看30度以上。

●3月3日（三）－東北季風稍減弱，東半部地區有局部短暫雨，北部山區亦有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。
●3月4日（四）－東北季風增強，北部及東北部氣溫下降，北部及東北部地區有短暫雨，中部、東部、東南部地區及南部山區將轉為有局部短暫雨，其他地區雲量增多。
●3月5日至6日（五、六）清晨－東北季風及華南雲雨區東移影響，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚天氣亦涼；北部、東北部及東部地區有短暫雨，中部地區有局部短暫雨，其他地區亦有零星短暫雨。

●3月6日（六）－白天起東北季風減弱，氣溫回升。

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▲▼一周天氣。（圖／氣象局）

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