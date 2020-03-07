冬衣先別收！週一「溫暖→溼冷」低溫探14°C　北台灣連3天有雨

▲下週冷空氣報到。（圖／記者李毓康攝）

記者李宜秦／台北報導

今日有鋒面接近台灣北側海面，北台灣雲量較多，中央氣象局表示，預測明日北部、東半部會有局部短暫雨，週一天氣不穩定，上半天各地多雲到晴，下半天轉濕冷，週二中部以北將有局部大雨，氣溫也會持續下探，週三清晨低溫僅14度。另外下週六是白色情人節，當天東北季風增強，北、東天氣恐怕又會轉濕冷。

今日鋒面接近，北台灣水氣增多，東半部、北部山區有局部短暫雨，中南部平地則是多雲到晴的天氣；氣溫方面，北部及花蓮高溫約23至25度，台東27度左右，中南部平地因較為晴朗，高溫可達29、30度，清晨、深夜各地低溫約17至21度，中南部日夜溫差較大。

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氣象局預報員陳建安表示，明日北台灣天氣更不穩定，北部、東半部有局部短暫雨，週一晚間開始變天，上半天各地為多雲到晴，高溫約26到27度，下半天鋒面靠近，中部以北、東部有雨勢較大的陣雨。

▲下週天氣變化大。（圖／翻攝自Facebook／台灣颱風論壇｜天氣特急）

陳建安表示，週二鋒面通過台灣，中部以北、東北部、花蓮地區上半天會有短暫陣雨與雷雨，有局部大雨發生機會，下半天水氣漸減，僅迎風面的北部、東半部有雨，且會轉為綿綿細雨。

陳建安指出，鋒面通過後東北季風增強，週二晚上氣溫逐漸下降，週三清晨北部低溫14到15度、中部15到16度、南部17到18度、東部18度，他提醒，這波冷空氣強度接近大陸冷氣團，尤其有下雨的地區體感溫度會更低。

陳建安表示，冷空氣將於週四、五減弱，各地氣溫逐漸回升，低溫17到21度，高溫則均回升至24度以上，大台北地區、中南部可達26到29度。不過到了週六，也就是白色情人節時，又有一波東北季風增強，北、東將再轉溼冷。

臉書專頁「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，雖然六、日、一有點熱，但週二鋒面掃過，下雷雨後，又要變冷了。這波涼冷空氣預估在14度上下，所以冬衣冬被別急著收，未來一週溫度上上下下起伏大，天氣時晴時雨變化也很快。