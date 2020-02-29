連假過完秒變天！下週迎冷氣團　北台灣轉雨「高溫溜滑梯暴跌11°C」

▲下週北台灣低溫下探13度。（圖／記者李毓康攝）

記者李宜秦／台北報導

今天是連假第二天，各地天氣溫暖，西半部高溫達31度。中央氣象局表示，明日將有鋒面通過，北部、東半部下半天轉雨。到了週三東北季風增強，中部以北低溫下探13度，北部、東半部都會有雨，其中週四夜晚到週五清晨最冷。另外北台灣高溫也會一路下滑，從今天29度，到週四僅剩18度，差距11度。

氣象局表示，今天西半部仍為多雲到晴的天氣，不過東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，並有局部較大雨勢發生的機率；溫度方面，白天仍相當溫暖，西半部高溫29至31度，東半部26至28度，西半部早晚稍涼，日夜溫差大，可達10度以上。

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▲明午後北、東轉雨。（圖／翻攝自Facebook／台灣颱風論壇｜天氣特急）

氣象局預報員李孟軒表示，明日將有鋒面通過，天氣開始變化，下午過後北部、東半部轉雨，且東半部會有較大雨勢，中南部則會有零星降雨，有下雨的北、東部高溫約25度，其他地方則與今日差不多。

李孟軒指出，週一起東北季風增強，北、東部仍會下雨，北台灣高溫約19度，低溫約15到18度，週二稍微回暖。到了週三開始再度轉濕冷，此波冷空氣強度接近大陸冷氣團，中部以北下探13到15度、南部與東部16到17度，且迎風面北部、東半部都會下雨，週四夜晚到週五清晨是最冷的時段。

李孟軒表示，冷空氣將在週六減弱，週末溫度將會小幅回升，北部高溫約23到24度、中南部27度。

▲下週冷氣團來襲。（圖／翻攝自Facebook／台灣颱風論壇｜天氣特急）

臉書專頁「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，明天開始，東北季風將增強，北台灣的天氣，將會轉涼轉有雨。未來一周，東北風較為活躍，北部天氣也相對涼爽些，中南部影響則較小，還是溫暖的天氣。