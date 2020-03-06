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鋒面來了！北台灣「週末先晴後雨」　週二起轉濕冷低溫探13°C

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▲▼冬季,冬天,天氣,低溫,寒流,行人,路人,口罩,流感,防疫,假日,休憩,散步,出遊,大陸冷氣團。（圖／記者李毓康攝）

▲下週東北季風增強，各地氣溫下降。（圖／記者李毓康攝）

記者李宜秦／台北報導

今日大陸冷氣團減弱，各地白天氣溫回升，高溫約為22到28度。中央氣象局表示，今起至週一天氣溫暖，不過週末水氣稍微增加，東半部、北部山區會有局部短暫雨，週日有鋒面通過，北部平地也會有降雨機會。週二起東北季風增加，週二晚至週三晨低溫約13到15度，北、東天氣轉濕冷。

氣象局表示，今日白天起冷氣團減弱，各地氣溫回升，北台灣及東半部高溫約22至25度，中南部地區高溫約25至28度；天氣方面由於水氣減少，僅東半部地區和西半部山區有零星短暫雨，其他地區大多為多雲到晴

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氣象局預報員李孟軒表示，今起至週一天氣溫暖，北部高溫約25度、中南部28到31度、東部25到26度，各地低溫則為16到20度。不過週末水氣稍微增加，東半部、北部山區會有局部短暫雨，週日有鋒面通過，北部平地也會有降雨機會。

李孟軒表示，週二開始天氣逐漸變化，週二將有鋒面通過，且東北季風也會逐漸增強，全台各地都會有短暫陣雨，其中中部以北、宜花地區雨勢較大，有局部大雨發生機會。

▲▼週末天氣回暖。（圖／翻攝自Facebook／台灣颱風論壇｜天氣特急）

▲週末天氣回暖。（圖／翻攝自Facebook／台灣颱風論壇｜天氣特急）

李孟軒指出，週二氣溫變化明顯，一整天氣溫都會持續下降，白天高溫北部約21度、中部24度、南部26到28度。週二夜晚至週三清晨最冷，中部以北低溫下探13到15度、東南部16到18度。

李孟軒表示，週四後東北季風減弱，各地氣溫回升，高溫約可升至25度左右。另外預計之後又會有一波東北季風增強，下週末有機會轉涼，還需持續觀察。

臉書專頁「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，週末開始回暖，不過由於台灣東北邊有微弱的低壓生成，也就是俗稱的「台灣低壓」，所以稍微導引一點水氣匯集到台灣附近，並讓冷暖勢力些微交會，形成微弱鋒面。

台灣颱風論壇｜天氣特急指出，受微弱鋒面影響，週日北部、東部的雲將變多，甚至有短暫雨勢，西半部的夜間也會有「霧」發生。另目前已出現天氣多變、常有霧、回暖時期有南風，就是春天常有的三種現象。

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