鋒面壓境再變天！低探13°C超有感　「轉濕冷」時間曝光

▲再下波鋒面將報到，變天時間曝光。（圖／記者許凱彰攝）

記者許凱彰／台北報導

隨著東北季風、大陸冷氣團的減弱，各地氣溫有明顯回升。中央氣象局表示，6日（周五）-9日（下周一）較為溫暖，唯周日有鋒面通過，水氣稍微增加，北東有局部短暫雨。據悉，之後再下一波鋒面報到將會探低溫至13-15°C，北東轉濕冷。

中央氣象局表示，6日白天因為冷氣團減弱，至9日都會是溫暖的天氣，北部高溫上看到25°C，中南部則可以看到28-31°C，東部也有25-26°C，各地低溫16-20°C，只有在六日水氣稍增，北東山區有局部短暫陣雨。

請繼續往下閱讀...

據了解，之後再一下波鋒面會在10日（下周二）通過，東北季風也會隨之增強，各地都會有短暫陣與的產生，其中更中部以北、宜花地區雨勢較為明顯，預計要到12日（下周四）東北季風再度減弱才會穩定一些。

▲下波變天轉濕冷很有感。（圖／記者林敬旻攝）

氣象預報員李孟軒表示，10日的氣溫變化明顯，一整天氣溫會持續下降，白天高溫北部約21°C、中南部24-28°C，其中從晚上至11日（下周三）清晨低溫特別有感，中部以北低溫下探13-15°C、東南部16-18°C。

對此，臉書粉絲專頁「台灣颱風論壇｜天氣特急」提到，週末開始回暖，不過由於台灣東北邊有微弱的低壓生成，也就是俗稱的「台灣低壓」，所以稍微導引一點水氣匯集到台灣附近，並讓冷暖勢力些微交會，形成微弱鋒面。受微弱鋒面影響，週日北部、東部的雲將變多，甚至有短暫雨勢，西半部的夜間也會有「霧」發生。另目前已出現天氣多變、常有霧、回暖時期有南風，就是春天常有的三種現象。