陸外交部讚譚德塞　領導WHO「獲國際廣泛認可」

▲世界衛生組織秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）。（圖／翻攝WHO推特）

記者曾俊豪／綜合報導

中國大陸日前宣布捐款2000萬美元、約新台幣6億元給世界衛生組織（WHO）。對此，中國外交部發言人耿爽9日指出，疫情發生後，世衛組織在譚德塞的領導下發揮重要作用，得到國際社會廣泛認可。「病毒沒有國界，中國將繼續同各國守望相助、同舟共濟，為維護地區和國際公共衛生安全貢獻中國力量。」

中國常駐聯合國日內瓦辦事處和瑞士其他國際組織代表陳旭7日會見世衛組織秘書長譚德塞，通報中國政府決定向世衛組織捐款2000萬美元，支援世衛開展抗擊新冠肺炎疫情國際合作，幫助發展中國家提升應對疫情的能力，加強公共衛生體系建設。譚德賽回應，「誠摯感謝中國政府和人民。」

中國外交部9日的例行記者會上，耿爽再次回應此事。他指出，當天宣布捐款後，譚德塞向中方表示感謝，並贊賞中國政府在全球疫情應對的關鍵時刻，能克服自身巨大困難，向其他發展中國家慷慨解囊，及時伸出援手。

▲中國捐款2000萬美元給世界衛生組織，世衛秘書長譚德塞發文致謝。（圖／翻攝譚德塞推特）

耿爽還提到，新冠肺炎疫情發生以來，世衛組織在譚德塞的領導下，為推動各國強化防範意識、堅持科學理性應對、幫助有關國家提升衛生體系能力發揮了重要作用，得到國際社會廣泛認可。

他說，現在新冠肺炎疫情在全球多點爆發並擴散蔓延，中方的捐款就是響應世衛組織的呼籲，以實際行動支持世衛組織繼續發揮好專業優勢，在抗擊疫情的國際行動中更好發揮協調作用，特別是幫助公共衛生體系薄弱的中小國家築牢應對疫情的防線。

他強調，「病毒沒有國界。中國將繼續同各國守望相助、同舟共濟，積極支持並參與抗擊疫情國際合作，為維護地區和國際公共衛生安全貢獻中國力量，推動構建人類命運共同體。」

▲泰國代表在WHO會議狠酸主席與譚德塞。（圖／翻攝自WHO官網）