沒人敢搭長途車！客運工會籲：100公里以上車程「配發乘客口罩」

▲搭乘客運若有生病者，需配戴口罩。（圖／葛瑪蘭客運提供）

記者李宜秦／台北報導

新冠肺炎疫情蔓延，民眾減少搭乘大眾運輸，外出多改為自駕車。國光客運工會建議，交通部應針對搭乘100公里以上長途客運的旅客，免費配發一片口罩，費用由防疫用品購置預算支應。100公里約為台北至新竹路段，行車時間約1小時。

國光客運工會理事長楊榮德表示，剛結束的和平紀念日連假，遊客塞爆全台各地風景區，然而國道長途客運乘客並沒有隨之成長，反而意外大幅度流失，推估是受武漢肺炎疫情持續延燒影響，多數人捨棄搭乘大眾運輸工具，改成自己開車，造成全台各地主要道路塞車回堵情況嚴重。

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▲疫情衝擊大眾運輸業載客量。（圖／記者李毓康攝）

為強化民眾搭乘大眾運輸的信心，並鼓勵搭乘公共運輸外出，同時挽救內需消費市場，楊榮德建議，交通部應針對搭乘100公里以上長途客運的旅客，免費配發一片口罩，100公里路程約為台北至新竹路段，行車時間約1小事左右。

楊榮德指出，口罩來源應由交通部向中央流行疫情指揮中心協調取得，費用從交通部原本規劃之防疫用品購置預算支應，公路總局則按長途國道客運業者實際購票搭乘人數核銷。

另經濟部預估，台灣口罩生產量在本月中旬前可望達到每天1000萬片，月底前則達成日產1300萬片目標。在國內口罩供應逐漸舒緩之際，交通部公路總局也自2月26日起，核發配給200公里以上長途國道客運業者一定數量口罩，提供搭乘旅客購買使用。