美高中生幫「新冠肺炎」架網站　全球疫情數字每10分鐘即時更新

▲進入nCoV2019.live網站，首頁就是清楚的各國疫情數據。（圖／翻攝自nCoV2019.live，下同）

國際中心／綜合報導

當一般大人正因未知的新冠病毒焦頭爛額，一個17歲的高中生可以做什麼？美國西雅圖一名17歲高中生席夫曼（Avi Schiffmann）做到了多數大人都無法完成的創舉——架設「新冠肺炎」網頁！甚至有在北京的隔離者特別寫Email向他道謝，因為他就是藉由席夫曼的網站，了解全球疫情資訊。

在新冠肺炎尚未延燒至歐美以前，席夫曼對這個在中國流竄的「神秘病毒」已經有所耳聞。他不僅密切追蹤相關訊息，更決定架設一個名為「nCoV2019.live」的網站，將地方政府網站、衛生部門、美國疾病管制與預防中心等關於「新冠肺炎」的訊息一併整合。

▲各國旅遊警示及建議，也在席夫曼的整理下一目瞭然。

現在，網友只要進到這個網站，就能一次掌握全球各國確認病例、死亡人數、康復人數等資訊，席夫曼同步放上目前各國的旅遊警示、推特上對於疫情的討論，簡單排版加上清晰資訊讓人一目瞭然。此外，他也整理了常見問題，如「病毒傳播速度有多快？新冠肺炎會有什麼症狀？該如何預防？我還可以從中國網購商品嗎？」對於原本對新冠肺炎一無所知的外國人士來說，幫助不小。從去年聖誕節截至今日（9日），席夫曼的網站已經超過300萬網友造訪。

這位年輕程式設計師如今更在網站中加入新技術，每10分鐘全球的病例數據就會更新一次，而席夫曼每天也要花約6個小時優化、改善網站。

優化網站的過程中，席夫曼也發現到一些問題，包括「許多國家的人口並不透明」、「某些國家可能低估病例數量，以免嚇壞他們的國民」他也為美國華盛頓州周遭城市的病例感到憂心，他認為狀況已經很糟糕了，但「認真預防的人並不多」。