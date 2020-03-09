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BigCity遠東巨城即日起全面量體溫　超過37.5度…謝絕進場+勸導就醫

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▲新竹,巨城,Big City。（圖／巨城提供）

▲巨城百貨公布，至9日起進出要開始測量體溫，超過37.5度將謝絕進場。（資料照／巨城提供）

記者陳凱力／新竹報導

為因應新型冠狀病毒(COVID-19)疫情，Big City遠東巨城購物中心2月起即建立完善的防疫機制，全體員工、各單位服務人員皆自主管理並回報健康狀況，館內全天候換氣維持空氣流通、公共設施定時消毒擦拭等各項防疫措施，即日(3/9)起更提升防疫等級實施顧客入館量測體溫與管制，致力打造全年齡消費者最安全無虞的購物環境。

▲購物中心也要量體溫！BigCity全出入口管制　超過37.5度…勸導就醫。（圖／BigCity提供）

▲巨城各出入口均有人員管制、量體溫。（圖／巨城提供，下同）

遠東巨城購物中心董事長李靜芳表示，為配合中央流行疫情指揮中心提升至一級開設，巨城防疫專責小組也全面升級防疫措施，透過層層把關確實控管，守護民眾的健康。遠東巨城購物中心自即日起實施消費者入館熱像儀監測與量測體溫管制措施，並依徒步型、機車族與汽車族消費者及各出入口人流量規劃管制點。

徒步入館的消費者，可經由1F 民權路側巨城創藝大樓、中央及民權路口廣場以及B1 UNIQLO入口處量測體溫；而機車族與汽車族消費者在進入停車場和停車塔時即可在提前設置的車道管制點接受體溫測量，如體溫超過37.5度之消費者將予以柔性勸導就醫、謝絕進入商場等建議。

▲購物中心也要量體溫！BigCity全出入口管制　超過37.5度…勸導就醫。（圖／BigCity提供）

攜手消費者共同防疫的同時，遠東巨城購物中心尋找貼心防疫商品為消費者購物信心加溫，2月底的促銷活動贈品手工皂大受歡迎兌換速度秒殺，3月中旬的檔期促銷更將推出全台搶手的抗菌皂等話題夯品，讓民眾購物之餘還能加強防疫。

3月下旬還有消費者引頸期盼的「美食外送」服務，搭配「巨城APP」讓忙碌的上班族、竹科小家庭不用出門，動動手指就可以享用巨城館內數十家異國美食料理。4F美食街現正分階段進行陳設改裝提供消費者更舒適的用餐環境，同樣可透過「巨城APP」線上完成點餐及支付，親子用餐區還可享有專人送餐服務，提高家長可以隨時照顧孩童的便利。

▲購物中心也要量體溫！BigCity全出入口管制　超過37.5度…勸導就醫。（圖／BigCity提供）

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